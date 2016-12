Summitul de final de an al liderilor UE va dura anul acesta doar o zi

Obişnuitul summit de final de an al liderilor Uniunii Europene (UE) va dura anul acesta doar o zi şi se va încheia cu o cină la care şefa guvernului britanic, Theresa May, nu este invitată, relevă programul indicativ al reuniunii.Preşedintele summiturilor UE, Donald Tusk, a invitat liderii să participe la o reuniune mai scurtă, de o zi, care va avea loc la Bruxelles, pe 15 decembrie, în timp ce summiturile regulate ale UE durează de obicei două zile.Întâlnirea va începe în cursul dimineţii şi se aşteaptă să se încheie după-amiaza târziu, potrivit programului preliminar, transmite Agerpres Liderii celor 27 state UE vor continua dialogul la un dineu de lucru la care Theresa May nu va participa, conform programului.După ce britanicii au votat să părăsească UE, la referendumul din iunie, liderii UE au avut alte reuniuni fără omologul lor din Marea Britanie.