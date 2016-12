Mii de thailandezi au venit să-l vadă pe noul monarh

Mii de thailandezi îmbrăcaţi în negru s-au aşezat vineri dimineaţa de-o parte şi de alta a drumului care face legătura între Palatul Dusit şi Marele Palat din Bangkok pentru a reuşi să-l vadă pe noul rege al ţării.



Noul rege Maha Vajiralongkorn — care va mai fi cunoscut şi sub numele de Rama X, al zecea rege din dinastia Chakri a Thailandei — şi-a îndeplinit vineri prima atribuţie în calitate de suveran al Thailandei, la Marele Palat. El a prezidat o ceremonie religioasă care a marcat împlinirea a 50 de zile de la moartea tatălui său, regele Bhumibol Adulyadel, care a încetat din viaţă la 13 octombrie, la vârsta de 88 de ani, după 70 de ani de domnie.



Purtând portrete cu noul rege, supuşii thailandezi au declarat vineri că sunt fericiţi că ţara lor are acum un nou rege. Vajiralongkorn, în vârstă de 64 de ani, nu a urcat imediat pe tron după decesul tatălui său, conform tradiţiei, lăsând tronul vacant şi sub supervizarea unui regent.



Înscăunarea are loc într-o perioadă critică în politica thailandeză, în condiţiile în care este de aşteptat ca ţara să facă trecerea de la guvernarea militară — în vigoare de la lovitura de stat din mai 2014 — înapoi la un regim democrat.



Junta militară aflată la conducere a promis alegeri generale în 2017, dar au apărut temeri potrivit cărora regimul militar ar putea fi prelungit.