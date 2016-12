Obama critică Rusia: „O ţară mai mică, o ţară mai slabă”

Rusia este „o ţară mai mică, o ţară mai slabă, economia ei nu produce nimic din ceea ce altcineva ar vrea să cumpere, în afară de petrol, gaze şi arme”, a declarat preşedintele în exerciţiu al SUA, Barack Obama, în cursul ultimei sale conferinţe de presă în acest an, făcând o apreciere severă la adresa Rusiei, suspectată că ar fi perturbat alegerile americane.



„Ei (ruşii) nu inovează. Dar pot să ne afecteze dacă uităm cine suntem, ei pot să ne afecteze dacă ne abandonăm valorile”, a avertizat Barack Obama, care va părăsi Casa Albă la 20 ianuarie.



„Putin poate să ne slăbească aşa cum încearcă să slăbească Europa dacă începem să admitem că este acceptabilă intimidarea presei, sau închiderea disidenţilor, sau discriminarea oamenilor pe baza credinţei lor ori aspectului lor,” a subliniat actualul lider al administraţiei americane.



În timp ce din ce în ce mai mulţi republicani, în siajul lui Donald Trump, aprobă politica lui Vladimir Putin, Barack Obama a izbucnit: „Ronald Reagan s-ar răsuci în mormânt. Cum a fost oare posibil să se ajungă aici?”.



Barack Obama l-a acuzat pe preşedintele rus că ar fi la originea piratărilor informatice care au perturbat alegerile americane şi au dus la victoria miliardarului populist.



„Mare lucru nu se petrece în Rusia fără avizul lui Vladimir Putin”, a acuzat Obama, convins de responsabilitatea preşedintelui rus în atacurile cibernetice care au vizat Partidul Democrat şi apropiaţi ai candidatei învinse Hillary Clinton.



„Noi am spus-o şi eu confirm că decizia a fost luată la cel mai înalt nivel al guvernului rus”, a spus el, cerându-i lui Donald Trump să accepte o anchetă „bipartită, independentă” asupra acestor piratări.



Preşedintele american a indicat că a vorbit despre aceste atacuri cibernetice în septembrie cu Vladimir Putin. „Am spus deci Rusiei că trebuie să se oprească şi am indicat că altfel vor fi consecinţe. Obiectivul nostru rămâne să trimitem un mesaj clar Rusiei şi altora să nu ne facă aceasta pentru că şi noi putem să vă facem astfel de lucruri”, a declarat el.