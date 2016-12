Obama susţine că i-a cerut direct lui Putin, în septembrie, să oprească atacurile cibernetice

Sursa: agerpres.ro Foto: AP 17.12.2016 08:19

Preşedintele american, Barack Obama, a afirmat vineri că i-a cerut direct, în septembrie, omologului său rus, Vladimir Putin, să "oprească" atacurile cibernetice, ameninţându-l cu "consecinţe serioase dacă nu o va face", transmite AFP.



Revenind asupra pirateriei informatice care a vizat Partidul Democrat şi a perturbat alegerile prezidenţiale din SUA, Obama a arătat că era neliniştit asupra impactului potenţial asupra scrutinului.



"I-am spus deci Rusiei să oprească asta şi am indicat că altfel vor exista consecinţe", a asigurat, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, preşedintele Barack Obama, care va ceda puterea republicanului Donald Trump, pe 20 ianuarie.



"La începutul lui septembrie, când m-am văzut cu preşedintele Putin în China (la summitul G20-n.r), am simţit că cel mai eficace mijloc de a mă asigura că asta nu se va mai produce este să-i vorbesc direct şi să-i spun să oprească" cyberatacurile "şi că vor exista consecinţe serioase dacă nu o va face".



"Obiectivul nostru rămâne să trimitem un mesaj clar Rusiei, dar şi altora, de a nu ne face asta căci şi noi putem de asemenea să vă facem lucruri", a adăugat Obama.

Preşedintele american a afirmat că şi Beijingul şi-a redus atacurile cibernetice după avertismente similare ale Washingtonului.



"A trebuit să am aceeaşi conversaţie cu preşedintele Xi (Jinping) şi de atunci am observat semne care arată că ei au redus, dar nu au eliminat complet, aceste activităţi", a spus preşedintele american.



Totodată, agenţia EFE transmite că, în aceeaşi ultimă conferinţă de presă din acest an, Barack Obama a indicat că, în ciuda faptului că Rusia s-a infiltrat în comunicarea electronică a Partidului Democrat pentru a afecta rezultatul alegerilor din noiembrie, maşinile de vot nu au fost manipulate iar rezultatul final este valid.



"Pot să asigur poporul american că nu a existat manipularea sistemelor de vot (...) Voturile au fost numărate de manieră corespunzătoare şi maşinile de vot nu au fost afectate", a spus Obama.



Barack Obama a afirmat de asemenea că vor fi aduse probe, la momentul corespunzător, care vor demonstra că guvernul rus este în spatele atacurilor cibernetice asupra comunicaţiilor Partidului Democrat şi va fi publicat un raport cu concluzii înainte ca el să plece de la Casa Albă, pe 20 ianuarie.



Obama a spus că este sigur, în baza informaţiilor la care a avut acces, că Rusia a fost în spatele atacurilor cibernetice, pentru a influenţa rezultatul electoral, la ordinele preşedintelui rus, Vladimir Putin.

Preşedintele american a precizat că probele pentru responsabilitatea Moscovei în scurgerile de informaţii vor apărea când vor fi asigurate condiţiile pentru a nu expune resursele americane de informaţii în Rusia deoarece "există lucruri pe care noi nu vrem să ştie că le ştim".



Barack Obama a subliniat că infiltrările informatice au fost orchestrate la "cel mai înalt nivel în guvernul rus", însă a evitat să-l responsabilizeze direct pe preşedintele rus, Vladimir Putin.



Totuşi, el a amintit că "puţine lucruri se petrec în Rusia fără aprobarea lui Vladimir Putin. Aceasta este o operaţiune foarte ierarhică. Nu există multă dezbatere democratică".



Obama a subliniat că Rusia poate slăbi democraţia americană dacă cetăţenii întorc spatele "valorilor" ţării lor şi s-a arătat surprins că votanţi şi lideri republicani au lăudat în această campanie un om politic precum Putin.



"Ronald Reagan (preşedinte republican între 1981 şi 1989) s-ar întoarce în mormânt", a conchis Obama, potrivit EFE.