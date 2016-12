Disperare în Venezuela; Banii nu mai au valoare

17.12.2016

În Venezuela, criza pare fără ieşire. Rămaşi deja fără majoritatea produselor de bază şi nevoiţi să stea la cozi uriaşe pentru a face rost de mâncare, oamenii s-au trezit acum şi cu bani fără valoare în buzunar.



Guvernul a retras pe neaşteptate bancnota cu cea mai mare valoare. Magazinele nu mai primesc aceste bancnote şi doar câteva bănci mai acceptă să le schimbe. Proteste şi jafuri au avut loc în mai multe oraşe, iar opoziţia spune chiar că trei oameni şi-au pierdut viaţa în incidente.Mulţimi de oameni aflaţi la limita răbdării au aşteptat cu orele în faţa Băncii Centrale din Maracaibo, ca să schimbe sacoşe întregi de bani deveniţi inutili.



„Nimeni nu vrea să primească aceşti bani. Am fost să cumpăr pui şi n-am putut, pentru că nu am alte bancnote. Sigur că mi-e frică. Aici e toată munca mea şi mâncarea copiilor mei”, spunea un bărbat.



Preşedintele Nicolas Maduro a anunţat acum o săptămână retragerea din circulaţie a bancnotei de 100 de bolivari, folosită în trei sferturi din tranzacţii. Le-a dat însă venezuelenilor doar câteva zile să-şi schimbe banii vechi, iar de ieri o mai puteau face doar la câteva bănci.



Bancnota de 500 de bolivari, care ar trebui să o înlocuiască pe cea veche, ar fi trebuit să fie pusă în circulaţie joi, dar întârzie să apară, complicând lucrurile şi mai mult.



Din lipsă de bani lichizi, mulţi nu au putut ajunge la serviciu. Alţii, disperaţi, au jefuit magazine ca să aibă ce mânca.



Potrivit oficialilor FMI, inflaţia a ajuns la 470% anul acesta în Venezuela. Preşedintele Nicolas Maduro are propria variantă pentru dezastru - spune că economia ţării sale este asfixiată de mafia internaţională condusă de Statele Unite, iar retragerea bancnotei de 100 de bolivari a fost o măsură pentru combaterea acesteia.