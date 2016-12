Coreea de Sud: Avocaţii preşedintei Park Geun-Hye susţin că procedura de destituire nu are bază juridică

Procedura de destituire a preşedintei sud-coreene Park Geun-Hye de către parlament nu are nicio bază juridică şi ar trebui să fie anulată de Curtea Constituţională, au anunţat vineri avocaţii şefei statului sud-coreean, potrivit Reuters.



Park Geun-Hye este implicată într-un amplu scandal de corupţie, care a determinat forul legislativ de la Seul să adopte, pe 9 decembrie, o moţiune privind începerea procedurii de destituire a preşedintei ţării.



În virtutea acestei proceduri, şefa statului a fost suspendată, iar Curtea Constituţională are la dispoziţie 180 de zile pentru a se pronunţa în acest caz.



În scandalul de corupţie este implicată Choi Soon-Sil, o prietenă apropiată a preşedintei Park. Anchetatorii sud-coreeni doresc să afle dacă Park Geun-Hye a obţinut prescrierea unor medicamente sub numele lui Choi Soon-Sil, în clinici private, fără cunoştinţa personalului medical al preşedinţiei.



Choi Soon-Sil, arestată la începutul lunii noiembrie pentru abuz de putere şi extorcare, este acuzată că s-a folosit de relaţiile de prietenie cu preşedinta pentru a cere fonduri de la marile companii din ţară. Park Geun-Hye este acuzată de 'complicitate' la faptele ilegale ale prietenei sale, precum şi pentru că a lăsat-o să se amestece în afacerile statului.



În Coreea de Sud, preşedintele în exerciţiu nu poate face obiectul unei anchete penale, cu excepţia cazurilor de trădare şi insurecţiei. Şeful statului nu mai este însă protejat de imunitate după încheierea mandatului.