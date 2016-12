Brexit: Theresa May doreşte o ieşire pe cât posibil de calmă din UE

Marea Britanie doreşte o ieşire din Uniunea Europeană (UE) care să se desfăşoare fără piedici, „pe cât posibil de calm şi ordonat”, a declarat premierul britanic Theresa May, la sosirea sa, joi, la Bruxelles, pentru un summit european, informează AFP.



„Vom părăsi UE. Dorim ca acesta să fie un proces pe cât posibil de calm şi de ordonat. Nu este doar interesul nostru, este şi cel al restului Europei”, a declarat May.



După o zi de summit în format 28, la un dineu de lucru în format 27, fără premierul britanic, este prevăzut să fie dezbătută atitudinea UE faţă de viitoarea negociere cu Londra.



„Salut faptul că alţi lideri se vor reuni pentru a dezbate Brexitul în această seară, pentru că vom invoca articolul 50 şi vom declanşa negocierile până la sfârşitul lui martie” 2017, a anunţat şefa guvernului britanic. „Ar fi bine ca alţi lideri să se pregătească pentru aceste negocieri, la fel cum ne-am pregătit şi noi”, a adăugat ea.



Potrivit unei surse europene, cele 27 de state ale UE ar urma să convină joi seara asupra unui text ce pledează pentru „începerea cât mai repede posibil a negocierilor” cu Londra, imediat ce va fi demarat în mod oficial procesul pentru ieşirea Marii Britanii din UE, prin activarea articolului 50 al Tratatului de la Lisabona.



În document ar urma să fie subliniat că ele vor fi „gata să negocieze” imediat ce vor primi notificarea promisă de guvernul conservator condus de Theresa May, în următoarele trei luni.



„Nu se va întâmpla nimic pe fond, însă trebuie pusă în funcţiune mecanica pentru a fi gata să negociem” asupra acestei notificări oficiale, a subliniat un diplomat european.