Trump l-a ales pe Ryan Zinke, un fost comandant Navy Seal, la Departamentul de Interne

Donald Trump l-a ales pe reprezentantul republican din Montana Ryan Zinke, un fost comandant Navy Seal, ca secretar de Interne, iar Zinke a acceptat, a anunţat marţi un oficial din cadrul echipei de tranziţie, relatează CNN.



Zinke, în vârstă de 55 de ani, care a fost decorat în două rânduri cu Medalia Steaua de Bronz, a patra cea mai înaltă distincţie militară pentru curaj, eroism şi merit, pentru misiuni în Irak, este un susţinător al lui Trump.



El a fost criticat de organizaţii de mediu de când a fost ales în Camera Reprezentanţilor, în 2015. În Cameră, Zinke este un membru al comisiilor Apărării şi Resurselor Naturale.



Alegerea sa reprezintă o veste bună pentru democraţi. El urma să candideze împotriva senatorului Jon Tester în 2018, iar scoaterea lui din cursă măreşte şansele ca democraţii să păstreze locul la alegerile de la jumătate de mandat.



Zinke s-a întâlnit luni cu preşedintele-ales, la Trump Tower.



”Preşedintele-ales Donald Trump şi cu mine am avut o întâlnire foarte pozitivă, în care am discutat despre o serie de priorităţi în Montana”, a declarat Zinke pentru The Billings Gazette. ”Suntem amândoi foarte optimişti cu privire la viitor”, a adăugat el.



Un purtător de cuvânt al echipei de tranziţie a lui Trump, Jason Miller, l-a lăudat pe Zinke în faţa presei.



"Congresmenul Zinke este un avocat puternic al independenţei energetice americane şi susţine o politică energetică globală care să includă energiile regenerabile, combustibilii fosili şi sursele alternative de energie", a declarat Miller.



"De asemenea, congresmenul Zinke crede că este necesar să găsim un mijloc de reducere a birocraţiei pentru a ne asigura că parcurile, pădurile şi celelalte zone publice sunt menţinute corespunzător şi folosite eficient", a adăugat el.