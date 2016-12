Preşedintele României anunţă când va începe consultările cu partidele pentru formarea noului guvern

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 13.12.2016 12:37

Preşedintele României Klaus Iohannis a anunţat că miercuri va avea prima rundă de consultări cu partidele care au intrat în Parlament privind formarea Guvernului.



„Mâine voi avea prima rundă de consultări cu partidele care au intrat în Parlament. Vom vedea cum văd continuarea, care are de-a face cu formarea unui Guvern", a declarat şeful statului român.



El a subliniat că, dacă până la sfârşitul acestei săptămâni vor exista rezultatele finale, foarte probabil în cursul săptămânii viitoare va convoca noul Parlament.



​Anterior, Klaus Iohannis a anunţat că nu va propune un premier cu probleme penale sau un fost condamnat, atunci când a fost întrebat dacă îl va accepta pe Liviu Dragnea ca prim-ministru din partea PSD.



Precizăm că, potrivit rezultatelor parţiale ale alegerilor parlamentare care s-au desfăşurat duminică în România, PSD a obţinut la Senat 45,71% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminică, la nivel naţional, şi la Camera Deputaţilor - 45,50%



PNL a obţinut la Senat 20,42%, iar la Camera Deputaţilor — 20,04%. USR are la Senat 8,88% şi 8,83% la Camera Deputaţilor.



UDMR a obţinut 6,25% la Senat şi 6,19% la Camera Deputaţilor. ALDE are 6,00% la Senat şi 5,62% la Camera Deputaţilor. PMP a obţinut la Senat 5,64% şi 5,34% la Camera Deputaţilor.