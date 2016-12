Donald Trump l-ar putea numi pe Rex Tillerson, directorul ExxonMobil, în funcţia de secretar de Stat

Preşedintele-ales al Statelor Unite, Donald Trump, ar putea să-l numească pe Rex Tillerson, directorul general al companiei peroliere ExxonMobil, în funcţia de secterar de Stat american, au declarat pentru NBC News două surse apropiate echipei de tranziţie.



Tillerson, în vârstă de 64 de ani, nu are experienţă diplomatică sau guvernamentală, deşi are legături cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.



Sursele au avertizat că nimic nu este definitiv până când preşedintele-ales face anunţul oficial, care ar putea fi lansat începând cu săptămâna viitoare.



Tillerson s-a întâlnit sâmbătă cu Donald Trump în New York City, a confirmat purtătorul de cuvânt al preşedintelui-ales.



Într-un interviu care urmează să fie dat publicităţii duminică de Fox News, Trump a explicat de ce un om de afaceri ca Tillerson ar putea fi potrivit pentru această funcţie.



"Ei bine, în cazul lui, el este cu mult mai mult decât un director de afaceri, vreau să spun că este un jucător de clasă mondială", a spus Trump, recunoscând legătura lui Tillerson cu Rusia prin relaţiile sale comerciale.



"Pentru mine, un mare avantaj este că el îi cunoaşte pe mulţi dintre jucători, şi îi cunoaşte bine", a adăugat Trump. "Încheie acorduri mari în Rusia. Încheie acorduri mari pentru companie, nu pentru sine, pentru companie", a mai subliniat Trump.



Purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump, Jason Miller, a spus că niciun anunţ oficial privind alegerea secretarului de Stat nu trebuie aşteptat să fie lansat până "cel devreme săptămâna viitoare".



Tillerson şi-a anunţat deja echipa de conducere despre faptul că îşi va asuma un nou rol, au declarat surse pentru NBC News. El este pregătit să se retragă de la conducerea ExxonMobil anul viitor, în condiţiile în care limita de vârstă pentru a lucra în firmă este de 65 de ani, scrie Reuters.



El nu a mai lucrat în cadrul Guvernului, dar are, potrivit unor informaţii, viziuni politice conservatoare.



Tillerson şi-a dedicat întreaga carieră sectorului energetic şi are experienţă cu guvernele străine, având în vedere faptul că gigantul petrolier ExxonMobil desfăşoară operaţiuni în peste 50 de ţări.