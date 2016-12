VIDEO

Comportament nedemn pentru un diplomat: Ministrul rus de Externe, către reporteri: „Tâmpiţilor!”

Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a răstit la operatorul Reuters, în cadrul unei întâlniri de protocol la reuniunea ministerială a OSCE, scrie „Adevărul european”.



Incidentul a avut loc înainte de discuţiile bilaterale ale lui Lavrov cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, de pe 9 decembrie.



După şedinţa foto-video de protocol, diplomaţii, conform obiceiului, le-au mulţumit presei. Dar unul dintre operatori a amânat pentru câteva secunde plecarea, pentru a filma trecerea miniştrilor pe lângă camerăa.



Acest lucru l-a înfuriat nu se ştie de ce pe şeful diplomaţiei ruse, care s-a îndreptat spre cameraman şi l-a întrebat în limba engleză: „Poţi să ieşi afară! Ce vrei?” („You can get out! What do you want?”)



După aceea, Lavrov s-a uitat în direcţia celorlalţi ziarişti şi a spus în limba rusă: „Debilî… (tâmpiţilor trad.ru)”



Vara trecută, la o conferinţă de presă la Moscova cu omologul său din Arabia Saudită, Adel al-Dzhubeyr, Lavrov a lansat ofense fără să ştie că microfonul era pornit. Judecând din filmuleţul care a apărut pe YouTube, ministrul de externe rus a spus clar cuvântul "Debilî" (tîmpiţi), adăugând o ală interjecţie obscenă.



În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, în ciuda filmuleţului de pe YouTube, a spus că nu a auzit nimic urât din partea şefului său: „Am fost la conferinţa de presă şi nu am auzit asta. Nu pot comenta ceva ce nu am mai auzit. Poate omul a tuşit, nu ştiu, n-am auzit nimic, iar ce se întâmplă în fundal sau în altă parte... nu am niciun comentariu”, a spus Zaharova.