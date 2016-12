Scriitorul japonez Haruki Murakami va publica un nou roman în februarie

Scriitorul nipon Haruki Murakami va publica viitorul său roman în Japonia în februarie 2017, a anunţat editura sa care nu a dezvăluit titlul şi nici subiectul viitoare sale cărţi.



Va fi primul său roman de la precedentul său best-seller „Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage” (Tsukuru Tazaki cel fără de culoare şi anii săi de pelerinaj), lansat în librăriile nipone în aprilie 2013.



Viitorul roman, cel de-al 14-lea al veşnicului aspirant al premiului Nobel pentru Literatură, se va publica în două volume având în vedere că manuscrisul cuprinde 2.000 de pagini a declarat EFE, editura sa Shinchosha.



Anul trecut autorul aclamatului roman „Tokio Blues” (Norwegian Wood) a publicat „Men Without Women”, o colecţie de şase povestiri scurte, dintre care una inedită şi celelalte cinci apărute deja într-o revistă literară.



În cadrul unui eveniment desfăşurat recent în Danemarca, Murakami a mărturisit că scrie un nou roman despre care a asigurat că va fi mai lung decât „Kafka on the Shore” (Kafka pe malul mării), dar mai scurt decât trilogia „1Q84”.



Va fi o poveste „ciudată”, a mărturisit scriitorul, la 22 noiembrie, ziarului nipon Asahi.