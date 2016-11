VIDEO

Luminile bradului de Crăciun de la Rockefeller Center din New York au fost aprinse

Oraşul New York a îndeplinit miercuri seară o tradiţie care datează de opt decenii aprinzând luminile bradului de Crăciun, instalat la Rockefeller Center, într-un eveniment care marchează începerea Sărbătorilor de Iarnă.



Instalaţia de lumini care împodobeşte bradul norvegian, adus din Oneonta, din nordul statului New York, a fost aprinsă într-un eveniment care a fost precedat de un spectacol de muzică live. Aproximativ 8 kilometri de cablu electric au fost necesari pentru a lega cele 50.000 de lumini LED, care împodobesc bradul vechi de 90 de ani cu o înălţime de aproape 29 de metri, instalat în unul dintre locurile cele mai emblematice ale oraşului.



În vârful bradului a fost instalată, cum a devenit deja o tradiţie din 2004, o stea împodobită cu 25.000 de cristale Swarowski, având diametrul de trei metri.



Luminile au fost aprinse de actorii Alec Baldwin şi Kate McKinnon care au acaparat atenţia în ultimul timp prin intervenţiile lor în programul Saturday Nigth Live, el reprezentându-l pe republicanul Donald Trump, iar ea pe democrata Hillary Clinton. A fost, de asemenea, prezent primarul oraşului New York, Bill de Blasio.



Înainte de acest eveniment, au participat la un mare spectacol live artişti de renume precum Neil Diamond, Sarah McLachlan şi Tori Kelly. Bradul va rămâne va fi aprins în fiecare seară până pe 7 ianuarie, iar în ziua de Crăciun luminiţele vor rămâne aprinse 24 de ore.



Anul acesta ceremonia s-a desfăşurat în mijlocul unor măsuri de pază sporite, din cauza riscului de atentat terorist, iar umbrelele şi rucsacurile au fost interzise. Chiar şi aşa, mii de oameni au venit să asiste la una dintre cele mai iubite tradiţii de Crăciun ale New Yorkului.



Tradiţia bradului de Crăciun de la Rockefeller Center a început în 1931. Cel mai înalt brad instalat la Rockefeller Center a fost cel din 1999, având 30,5 de metri şi adus din localitatea Killingworth, din statul Connecticut.