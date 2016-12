Boris Johnson: Brexit înseamnă să ţinem sub control imigraţia

01.12.2016

Secretarul britanic pentru afaceri externe, Boris Johnson, a afirmat joi că planul Marii Britanii de a ieşi din Uniunea Europeană are drept scop principal controlul imigraţiei, scrie Reuters.



Conform SkyNews, Johnson le-ar fi spus mai devreme ambasadorilor a patru state UE că, personal, el ar fi în favoarea liberei circulaţii în interiorul blocului.



Premierul Theresa May a spus că votul britanicilor de la 23 iunie a fost un mesaj că libera circulaţie a cetăţenilor UE nu poate continua fără schimbări.



În holul unui hotel din Roma, unde Johnson participă la o conferinţă organizată de Ministerul italian de Externe, oficialul britanic a spus că a vorbit cu ambasadorii UE despre Brexit şi că le-a spus că Marea Britanie părăseşte Uniunea tocmai pentru a ţine mai bine sub control imigraţia.



„Am spus foarte clar acelui grup de ambasadori, cred că la micul dejun, că imigraţia a fost un lucru bun pentru Marea Britanie din multe puncte de vedere, dar că a scăpat de sub control şi că trebuie să preluăm din nou controlul”, a spus Johnson.



A intrat apoi în lift, fără să răspundă direct la întrebarea dacă, personal, susţine într-adevăr libera circulaţie. „Să recâştigăm controlul, de aceea părăsim Uniunea Europeană!” a mai strigat oficialul britanic înainte să se închidă uşile.