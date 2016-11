1 decembrie - Ziua Internaţională de combatere a HIV/SIDA

01.12.2016

Astăzi este marcată Ziua Internaţională de contracarare a SIDA. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a declarat această zi în 1988.



Un rol important în prevenirea şi depistarea infecţiei cu HIV revine accesului populaţiei la consiliere şi testare la HIV. Acest serviciu, fiind inclus în Programul Unic de asistenţă medicală, este accesibil în instituţiile medicale şi ONG.



Ziua Mondială de combatere SIDA oferă oportunitatea prevenirii infecţiei cu HIV, promovării testării la HIV, atitudinii tolerante şi non-discriminatorii faţă de persoanele cu HIV.

În Republica Moldova, de la declanşarea epidemiei până la finele lui 2014, cumulativ, au fost înregistrate 9389 cazuri de HIV/SIDA, inclusiv 2491 decese. În perioada de nouă luni ale anului 2015, infecţia a fost confirmată la 545 persoane, faţă de 654 în perioada respectivă a 2014.



Precizăm că în ţară derulează 15 proiecte de reducere a riscurilor pentru populaţia cheie: – şapte în prevenirea infecţiei cu HIV şi ITS printre UDI, cu acoperirea a 28 localităţi; – două în prevenirea infecţiei cu HIV şi ITS printre deţinuţi, cu acoperirea a 17 penitenciare; – cinci în prevenirea infecţiei cu HIV şi ITS printre LSC, cu acoperirea a nouă localităţi; – unul în prevenirea infecţiei cu HIV şi ITS în comunitatea LGBT, cu acoperirea a trei localităţi. Pentru utilizatorii de droguri este disponibil tratamentul de substituţie cu Metadonă, care se realizează în cinci localităţi şi 13 penitenciare.