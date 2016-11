Accident groaznic la Londra: Peste 40 de răniţi după ce un tramvai s-a răsturnat

Autorităţile britanice au anunţat că cel puţin 40 de persoane au fost rănite miercuri dimineaţă, după ce un tramvai s-a răsturnat în cartierul londonez Croydon. De asemenea, mai multe persoane sunt încă prinse sub tramvai, transmite Reuters.



„Am intervenit după ce am fost informaţi că un tramvai s-a răsturnat pe strada Addiscombe din Croydon”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei londoneze. Autorităţile locale au avertizat că este vorba despre un accident grav.



Cinci persoane sunt încă prinse sub tramvaiul care s-a răsturnat într-un tunel.