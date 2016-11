Americani îşi aleg astăzi preşedintele; Află mai multe despre sistemul de vot şi care sunt statele care decid rezultatul

Americanii îşi aleg astăzi preşedintele. Liderul de la Casa Albă este ales prin vot indirect. Este vorba de un sistem de vot vechi de 200 de ani, în care poporul alege nişte electori, iar aceştia votează preşedintele.Cu toate că votul este universal, candidatul care a întrunit majoritatea voturilor nu este întotdeauna şi cel care ajunge preşedintele SUA. Şi asta pentru că fiecare stat are un număr de electori. Numărul acestora este determinat de totalul numărului de locuitori.Zece state americane au numărul de electori necesar pentru alegerea preşedintelui. Florida este cel mai mare stat cheie în alegeri, care dispune de 29 de electori. Acolo s-a decis rezultatul cursei prezidenţiale, în care George W. Bush a câştigat, la "mustaţă", în faţa lui Al Gore.Teoretic, prin acest sistem, un candidat poate câştiga alegerile primind doar 23% din voturile directe ale electoratului american, dacă acestea sunt distribuite în mod ideal. Toate statele, în afară de două, Nebraska şi Maine (care distribuie votul electoral în mod proporţional între candidaţi, în funcţie de procentajul de sufragii obţinut de fiecare), au un sistem "winner-take-all" (câştigătorul ia totul). În acest sistem, candidatul care obţine majoritatea voturilor populare în stat îi sunt alocate toate voturile electorale ale statului. Odată ce un candidat are majoritatea în toate statele, rezultatul este deja anticipat.Au existat 17 alegeri prezidenţiale în care câştigătorul nu a primit majoritatea voturilor populare. Primul dintre aceştia a fost John Quincy Adams în alegerile din 1824, iar ultimul a fost George W. Bush în 2000.În cazul în care va fi egalitate, 269 la 269, preşedintele va fi numit în urma unui vot în Congres (Camera Deputaţilor din SUA). În această situaţie, Trump va fi noul preşedinte al SUA pentru că Partidul Republican are majoritatea în acest for legislativ.În acest moment, Donald Trump şi Hillary Clinton sunt umăr la umăr atât în sondajele naţionale, cât şi în statele decisive. La votul popular, reprezentanta democraţilor are trei procente în faţa republicanului, dar în sistemul de vot cu electori nu conteaza numărul absolut de voturi obţinut de un candidat sau altul, ci numărul de voturi electorale.Mandatul prezidenţial de patru ani începe în anul următor, la 20 ianuarie, după alegerile din noiembrie. Preşedintele îşi începe obligaţiile oficiale cu o ceremonie inaugurală, ţinută în mod tradiţional pe treptele Capitoliului Statelor Unite, care este sediul Congresului, depunând jurământul în public, ceremonie condusă în mod tradiţional de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Statelor Unite.Jurământul este consemnat în Articolul II al Constituţiei: "Jur solemn că voi împlini cu fidelitate funcţia de preşedinte al Statelor Unite şi voi păstra, proteja şi apăra, cu toată priceperea mea, Constituţia Statelor Unite".