Alegerile din SUA: Barack Obama îi va oferi succesorului său cei 11 milioane de abonaţi ai săi pe Twitter

Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama, nu ştie încă numele succesorului său, dar i-a promis deja cei 11 milioane de fani ai săi de pe Twitter.



Începând din 20 ianuarie, 2017, contul @POTUS (acronim pentru „President of the United States”), lansat acum peste un an, va fi pus la dispoziţia celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite: democrata Hillary Clinton sau republicanul Donald Trump. Iar contul va păstra cei peste 11 milioane de abonaţi, dar „cronologia” (fluxul de mesaje) va porni de la zero, a anunţat executivul american luni, într-un text lung despre „Tranziţia prezidenţială în epoca reţelelor sociale”.



Un cont nou, @ POTUS44, va aduna toate tweet-urile trimise de Barack Obama (puţin peste 300 la sfârşitul lunii octombrie), care vor fi, totodată, arhivate. Aceeaşi logică se va aplica şi în cazul conturilor Primei Doamne Michelle Obama (@FLOTUS), vicepreşedintelui Joe Biden (@VP) sau purtătorului de cuvânt al executivului Josh Earnest (@PressSec).



Reamintind că, în ultimii opt ani, Casa Albă a creat conturi pe Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo, iTunes, Instagram, MySpace sau Snapchat, executivul din SUA şi-a exprimat dorinţa de a efectua „o tranziţie lină” în toate domeniile, inclusiv aceasta.



„Această infrastructură digitală este un capital pe care următorul preşedinte şi toţi cei care vor urma vor putea construi”, subliniază Kori Schulman, consilier al lui Obama pe probleme digitale.



Casa Albă precizează că mesajele postate pe reţelele sociale precum Twitter sau Snapchat vor rămâne, ori de câte ori este posibil, disponibile pe platformele lor originale. Ele vor fi, de asemenea, păstrate de către Arhivele Naţionale, în acelaşi mod ca şi notele scrise de mână, faxurile sau emailurile.



„Bună ziua, Twitter! Sunt Barack „, scria preşedintele american la 18 mai 2015, în primul său tweet pe contul @Potus („Tată, soţ şi al 44-lea preşedinte al Statelor Unite”). Anterior, el a folosit uneori contul @BarackObama, creat de către echipa sa de campanie pentru a trimite unele mesaje scrise personal, adăugându-şi iniţialele „bo” la sfârşit, aşa cum s-a întâmplat în noiembrie 2012, când îşi anunţa realegerea pentru al doilea mandat de patru ani.