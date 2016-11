Alegeri în SUA: S-au deschis birourile electorale în nouă state de pe Coasta de Est

Secţiile de votare s-au deschis marţi dimineaţă la ora locală 6:00 (11:00 GMT) în nouă state de pe Coasta de Est pentru alegerile prezidenţiale din SUA, în care se confruntă democrata Hillary Clinton şi republicanul Donald Trump, informează AFP.



Alegătorii au început să îşi exprime opţiunile în statele Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont şi Virginia.



Birourile electorale se vor deschide progresiv şi în celelalte state.



Tot marţi, americanii votează pentru Congres şi pentru diferite referendumuri locale.