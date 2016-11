Alegeri în SUA: Faceţi pentru Hillary ceea ce aţi făcut pentru mine, îndeamnă Obama

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: wptv.com 08.11.2016 01:29

"Faceţi pentru Hillary ceea ce aţi făcut pentru mine", a îndemnat luni, în ajunul alegerii succesorului său, preşedintele american Barack Obama, într-o reuniune publică, în Michigan, de susţinere a candidatei democrate Hillary Clinton.



"Aveţi ocazia să alegeţi prima femeie preşedinte", a adăugat Obama, în faţa susţinătorilor candidatei care scandau sloganul "Da, putem!" ("Yes, we can !") din campania sa prezidenţială din 2008.



"Mâine va trebui să alegeţi între o politică a divizării şi resentimentului şi (...) o politică care spune "toţi suntem mai puternici împreună", a declarat preşedintele american, reluând sloganul campaniei lui Hillary Clinton ("stronger together").



"Şi nu trebuie doar să votaţi contra ceva. Aveţi într-adevăr o candidată care este la înălţimea votului vostru. O candidată care este inteligentă. O candidată care este puternică. O candidată care a fost testată", a continuat Obama, care, pe mandatul său, a ales-o pe Hillary Clinton ca şef al diplomaţiei.



Preşedintele american a mărturisit că este "un pic emoţionat" la acest final de campanie. "Este, probabil, ultima mea zi de campanie, pentru un timp", a explicat Obama, care va părăsi Casa Albă pe 20 ianuarie.



Cu nouă mitinguri, dintre care unul prevăzut chiar înainte de miezul nopţii, Donald Trump şi Hillary Clinton termină, luni, pe un ritm frenetic, o campanie prezidenţială care a divizat Statele Unite.