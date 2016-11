Şcoli şi şantiere închise la New Delhi; Capitala Indiei se confruntă cu un grav episod de poluare

Şcolile din capitala Indiei vor fi închise timp de trei zile, începând de luni, din cauza unuia dintre cele mai grave episoade de poluare din ultimii ani, a anunţat duminică guvernul statului Delhi.



„Sunt necesare măsuri urgente pentru a rezolva această problemă”, a declarat şeful executivului din New Delhi, Arvind Kejriwal. „Toate şantierele de construcţii şi demolări vor fi închise timp de cinci zile, iar şcolile vor rămâne închise în următoarele trei zile”, a completat el.



În acest context, Kejriwal a cerut locuitorilor din capitală să rămână în case şi să lucreze de la domiciliu în măsura posibilului.



Nivelurile de poluare din oraş au depăşit limitele, din cauza fumului provocat de arderea miriştilor, emisiilor generate de maşini şi uzine, la care se adaugă scăderea temperaturii în termometre. Din cauza scăderii temperaturii, poluarea nu dispare, iar capitala rămâne acoperită de un nor sufocant.

Actualul episod de poluare a început odată cu festivităţile dedicate marii sărbători hinduse Diwali, în urmă cu două weekend-uri.



Guvernul a decis, de asemenea, închiderea unei centrale electrice, întărirea măsurilor împotriva incendiilor în depozitele de deşeuri şi stropirea cu apă a drumurilor, pentru a împiedica ridicarea prafului.



De câteva zile, Ambasada SUA, care deţine echipament adecvat, a raportat niveluri periculoase de poluare pentru organism, chiar şi pentru persoanele sănătoase.



În 2014, New Delhi s-a clasat pe primul loc într-un top al celor mai poluate oraşe din lume realizat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în parte din cauza celor aproape 10 milioane de vehicule care circulă pe drumurile sale.