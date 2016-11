Israel: Un colaborator al premierului Benjamin Netanyahu a pus sub supraveghere presa de stânga

Un colaborator apropiat al premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat, la sfârşitul săptămânii trecute, că a pus sub supraveghere paginile de Facebook ale jurnaliştilor pe care puterea îi acuză că sunt de stânga şi că au infiltrat un nou organism de control al presei publice, transmite AFP.

Un sindicat al jurnaliştilor, precum şi membri ai opoziţiei, au denunţat aceste practici ce aduc aminte de Stasi, fosta poliţie politică secretă est-germană, de KGB şi maccarthism.



"Nu sunt dispus ca indivizi de stânga să îşi impună planul lor în serviciile publice, aşa cum susţin ei" în paginile lor de Facebook, a afirmat deputatul David Bitan, liderul coaliţiei parlamentare şi membru al Likud, partidul de dreapta condus de Benjamin Netanyahu. "Am supravegheat mesajele acestor jurnalişti pe Facebook", a adăugat el.



Asaltat de întrebări, el a refuzat să divulge această listă a jurnaliştilor incriminaţi, angajaţi de Public Broadcasting Corporation, un organism care urmează să înlocuiască de la 1 ianuarie Autoritatea de Radio-Difuziune (IBA), ce supraveghează radioul şi televiziunea publică.



După ce, în 2014, a dat undă verde înfiinţării noului organism, Benjamin Netanyahu a făcut paşi înapoi şi luptă în prezent pentru desfiinţarea acestuia, chiar înainte de a începe să funcţioneze. Colaboratorii săi sunt de părere că a fost infiltrat de jurnalişti de stânga, motiv pentru care prim-ministrul se pronunţă pentru menţinerea IBA.



Schimbarea de atitudine a premierului a dus la o confruntare cu ministrul centrist de finanţe, Moshe Kahlon, adversar al desfiinţării noului organism, care are 400 de angajaţi, din motive financiare şi politice.



Pentru a obţine satisfacţie, Benjamin Netanyahu ar fi agitat, potrivit mai multor media, spectrul alegerilor anticipate.



Uniunea Ziariştilor din Israel a lansat un apel procurorului general să deschidă o anchetă pentru a stabili dacă David Bitan a încălcat legea care apără viaţa privată a jurnaliştilor, denunţând în acelaşi timp "ameninţări demne de perioada maccarthismului".



La rândul său, deputatul opoziţiei de stânga Meretz, Ilan Gilon, a criticat aceste "metode condamnabile demne de Stasi", în timp ce deputatul Uniunii Sioniste (opoziţia) Hilik Bar a amintit despre spectrul KGB.



Secretarul general al puternicului sindicat Histadrut, Avi Nissenkorn, a ameninţat cu declanşarea unei „greve generale", în cazul dezmembrării radioului şi televiziunii naţionale.