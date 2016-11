Donald Trump are interzis la Twitter, spre amuzamentul lui Barack Obama

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: AP 07.11.2016 22:15

Echipa de campanie republicană i-a interzis candidatului Donald Trump să utilizeze Twitter în ultimele zile înaintea scrutinului prezidenţial, situaţia fiind o temă de amuzament pentru preşedintele Barack Obama, informează site-ul cotidianului The Washington Post.



Conform presei americane, consilierii politici i-au interzis lui Donald Trump să utilizeze Twitter, pentru a nu transmite vreun mesaj controversat în ultimele zile de campanie.



În trecut, Donald Trump a postat pe Twitter o serie de mesaje controversate, inclusiv unele în care a numit-o pe Hillary Clinton "escroacă" şi a calificat teoria încălzirii climatice drept "o înşelătorie chineză".



Conform cotidianului The New York Times, ultimul mesaj postat de Donald Trump personal pe contul său de Twitter a fost sâmbătă, având următorul conţinut: "Vom reda măreţia Americii!"



Preşedintele Barack Obama, ale cărui conturi pe site-urile de socializare sunt verificate atent de Secret Service pentru a nu conţine informaţii sensibile şi a se evita atacurile cibernetice, a ironizat situaţia în care a ajuns Donald Trump.



"Se pare că echipa de campanie i-a luat Twitterul lui Donald Trump. În ultimele două zile au pierdut încrederea în capacităţile lui de autocontrol şi au spus: «Vă vom lua contul de Twitter». Ce pot spune... Dacă cineva nu poate gestioona un cont de Twitter, nu poate gestiona codurile nucleare", a ironizat Barack Obama.