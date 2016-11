Containere de marfă transformate într-o locuinţă cu toate dotările într-o zonă izolată din Australia

Un fost inginer în cadrul Forţelor aeriene regale britanice şi-a folosit ingeniozitatea pentru a-şi amenaja o locuinţă într-o zonă izolată din Australia din două containere pentru marfă cu doar 36.000 de lire sterline după ce s-a săturat de vecinii săi foarte gălăgioşi, relatează luni Daily Mail pe site-ul său de internet.



Paul Chambers, originar din Lincolnshire şi specializat în construirea de simulatoare de zbor militare, spune că a fost determinat să creeze o astfel de locuinţă unică de faptul că soţia sa, Sarah, nu mai suporta să trăiască alături de vecinii gălăgioşi.



Acum, locuinţa improvizată din două containere de mărfuri pentru transportul pe mare se află la 62 de mile (99 km) de cel mai apropiat oraş, Newcastle.



'Am venit într-o zi acasă şi am descoperit că soţia mea scosese casa la vânzare şi mi-a reamintit de promisiunea mea că într-o zi ne vom muta într-un loc mai agreabil. Casa s-a vândut într-o săptămână primilor oameni care au venit s-o vadă şi atunci ne-am trezit fără locuinţă. Locuinţa-container nu era gata pentru a locui cineva în ea', a povestit fostul caporal în cadrul RAF.



El a adăugat că a găsit un localnic care s-a arătat dispus să-i lase să plaseze containerele pe terenul său, într-o zonă de păscut pentru vaci, dar că a trebuit să construiască singur drumul până în vârful dealului.



'Aceşti ani de început au fost un test major şi am avut îndoieli majore că Sarah va dori să locuiască în această zonă de tufişuri, dar s-a dovedit a fi mediul ei natural. Economiile şi banii noştri au fost investiţi în izolare, ferestre şi rezervoare de apă', a spus Chambers.



Containerele de marfă au fost cumpărate dintr-un port local şi transportate 62 de mile în interiorul continentului, fiind 'uzate dar în stare bună'.



Noua locuinţă este una perfect integrată în natură, de multe ori în apropiere putând fi văzute diferite animale, precum canguri.



'Avem electricitate şi apă şi nu avem facturi la electricitate', a spus Paul despre noua sa locuinţă, dotată cu panouri solare. 'Avem primul container din lume cu ferestre din sticlă, pe care Sarah le-a montat sub îndrumarea unui expert', a adăugat el.



'Şi sistemul de încălzire este oarecum unic, pentru că am transformat un fost seif într-o sobă de lemne care ne încălzeşte de mulţi ani', a mai spus Paul Chambers, precizând că şi baia este una 'neconvenţională', pentru faptul că are la exterior un geam cu vedere la vegetaţia din exterior. 'Momentele private sunt împărtăşite cu cangurii şi alte animale sălbatice, cărora nu le pasă că noi facem duş', a explicat el.



În ceea ce priveşte problemele cu căldura pe timpul verii, el a explicat că a izolat acoperişul de metal al containerului şi a improvizat un sistem de ventilaţie care permite familiei să nu recurgă la aer condiţionat în 98% din timp.



Deşi locuiesc într-o zonă complet izolată, Paul Chambers şi soţia sa nu sunt complet rupţi de lume. Ei au conexiune la internet care îi permite soţiei lui să aibă o afacere pe internet, în timp ce bărbatul lucrează ca inginer pentru o mare companie.



Singura problemă cu noua şi inedita locuinţă este că cei trei copii ai cuplului nu mai vin să-i viziteze din Marea Britanie. În condiţiile în care un zbor cu avionul durează 24 de ore până în Marea Britanie, cei doi ţin legătura cu copiii lor prin intermediul skype şi al e-mail-urilor.