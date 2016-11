Alegerile prezidenţiale din SUA: America îşi alege marţi cel de-al 45-lea preşedinte

America îşi alege marţi, 8 noiembrie, cel de-al 45-lea preşedinte, după o campanie electorală plină de surprize, de la desemnarea lui Donald Trump (70 de ani) în postura de candidat al Partidului Republican la Casa Albă şi până la dezvăluirile privind neregulile legate de e-mailurile trimise de candidata Partidului Democrat, Hillary Clinton (69 de ani), pe vremea când era secretar de stat al SUA.



În cazul în care Hillary Clinton va avea câştig de cauză, ea va deveni prima femeie-preşedinte din istoria SUA. În plus, ar mai bifa un record: le-ar oferi democraţilor un al treilea mandat consecutiv, lucru nemaiîntâlnit de la Franklin Roosevelt, singurul preşedinte din istoria Statelor Unite care a fost învestit în funcţie pentru patru mandate consecutive, din 1933 până în 1945.



Marţi, 8 noiembrie, în SUA nu va avea loc un singur scrutin prezidenţial pe întreg teritoriul american, ci 51 de mini-scrutine în fiecare stat şi în capitala federală Washington, aminteşte France Presse. Orice cetăţean american care a împlinit 18 ani poate vota. Numărul alegătorilor eligibili este estimat la 225,8 milioane, dar au dreptul să voteze doar cei care se înregistrează în prealabil, scrie Reuters.



Americanii votează pentru preşedintele şi vicepreşedintele SUA de-a lungul unui teritoriu imens, cu patru fuse orare. Orele de deschidere a centrelor de vot sunt stabilite de oficialităţile locale, în unele state din estul SUA votul urmând să înceapă la ora locală 6:00 (11:00 GMT). În plus, milioane de cetăţeni americani au votat deja în 34 de state care permit votul anticipat sau prin e-mail.



Primele secţiile de votare se vor închide pe coasta de est a SUA, începând cu ora locală 7:00 (00:00 GMT, miercuri) şi ultimele se vor închide în Alaska, miercuri, la ora 6:00 GMT, iar reţelele de televiziune americane vor anunţa rezultatele în fiecare stat.



Statele cărora li se va acorda cea mai mare atenţie sunt aşa-numitele „swing states”, adică statele indecise, unde cursa dintre cei doi candidaţi este extrem de strânsă. Aceste state sunt Ohio, Florida şi Carolina de Nord, dar sunt considerate state indecise şi New Hampshire, Pennsylvania, Virginia, Iowa, Nevada şi Colorado. Alte state care ar putea avea un cuvânt de spus în această competiţie electorală sunt două state tradiţional republicane, Arizona şi Georgia, şi două state tradiţional democrate, Michigan şi Wisconsin.



Mass media va începe să-şi facă o idee despre cum au votat americanii abia marţi, ora locală 19:00 (00:00 GMT, miercuri), când se vor fi închis toate secţiile de vot din Georgia, Carolina de Nord, Virgina, Vermont, Indiana şi Kentucky. Primele surprize ar putea veni dinspre Georgia, dacă Donald Trump pierde acest stat sudic, care tradiţional votează cu republicanii, şi dinspre Virginia, dacă acest stat, câştigat în 2012 de preşedintele Barack Obama, nu va vota cu Hillary Clinton.



Pentru a ajunge la Casa Albă, la 20 ianuarie 2017, unul dintre cei doi candidaţi trebuie să obţină numărul magic de 270 de electori, adică o majoritate simplă din cei 538 de mari electori. În 48 de state, scrutinul este de tipul "winner take all" (câştigătorul ia totul), altfel spus, candidatului care obţine majoritatea voturilor populare în stat îi sunt alocate toate voturile electorale ale statului.