Atac la o universitate din Statele Unite: Cel puţin cinci persoane au fost rănite

Un individ înarmat cu un cuţit a rănit mai multe persoane, vineri după-amiază, în sediul Universităţii Rutgers, situată în statul american New Jersey, presupusul agresor fiind arestat.



Atacul a avut loc vineri după-amiază la Facultatea de Economie a Universităţii Rutgers, în oraşul New Brunswick (New Jersey).



Conform CBS, cel puţin cinci persoane au fost rănite în incident.



Un purtător de cuvânt al Universităţii Rutgers a transmis că poliţia a intervenit rapid, iar agresorul a fost arestat.