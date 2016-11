Alegeri SUA: Beyonce şi Jay-Z, concert pentru susţinerea lui Hillary Clinton

Hillary Clinton are parte de susţinerea unor nume mari din industria muzicală. Jay Z şi Beyonce au susţinut un concert, în Cleveland, pentru sprijinirea campaniei candidatei democrate la alegerile prezidenţiale din 8 noiembrie.



Artiştii au ţinut să îndemne spectatorii să meargă la vot, dar şi să o susţină pe candidata democrată. „Vreau ca fiica mea să crească văzând o femeie la conducerea ţării noastre şi ştiind că posibilităţile ei sunt nelimitate”, a spus Beyonce.



Numele lui Donald Trump nu a fost menţionat direct, însă mulţi artişti au făcut referire la candidatura sa. „Celălalt tip, căruia nu îi doresc răul… Nu poate fi preşedintele meu. Nu poate fi preşedintele nostru. Odată ce ne separi, ne slăbeşti. Suntem puternici împreună. Şi fără alte vorbe, aş vrea să vi-l prezint pe următorul preşedinte al Statelor Unite, doamna Hillary Clinton”, a spus Jay Z.



Hillary Clinton a urcat pe scenă după duetul dintre Jay Z şi Beyone şi l-a citat pe rapper. „Jay a spus ceva memorabil de care toţi ar trebui să ne amintim: Rosa Parks s-a aşezat, ca Martin Luther să poată merge. Şi Martin Luther a mers, ca Barack Obama să poată alerga. Barack Obama a alergat, ca toţi copiii să poată zbura”, a afirmat în faţa mulţimii candidata democrată la alegerile prezidenţiale din SUA.



Jay Z şi Beyonce au mai spus, în încheierea recitalului: „Trebuie să ne gândim la viitorul fiicelor noastre, fiilor noştri şi să votăm pentru cineva căruia îi pasă de ei la fel de mult ca noi. Dacă sunteţi pregătiţi pentru libertate, faceţi zgomot”.



Beyonce o susţine public pe Hillary Clinton încă din 2015, când a participat la o gală de strângere de fonduri organizată de candidata democrată, însă vineri seară a fost pentru prima dată când a cântat la un eveniment de susţinere a campaniei ei.







Pe scena evenimentului din Cleveland au mai urcat Chance the Rapper şi Big Sean. „Nu contează cine sunt. Sunt aici pentru a o sărbători pe viitoarea şi prima femeie preşedinte. Ea duce acum această luptă, câştigă cursa, dar are nevoie de tot ajutorul nostru”, a afirmat Chance the Rapper pe scenă.



Concertul din Cleveland nu este primul organizat în spirijinul lui Hillary Clinton. Sâmbăta trecută, la Miami, Jennifer Lopez şi Marc Anthony au cântat pentru fosta prima doamnă.



Campania electorală din SUA se apropie de final. Pe 8 noiembrie, americanii sunt aşteptaţi să îl voteze pe viitorul preşedinte american – Hillary Clinton sau Donald Trump. Cursa pentru Casa Albă este însă una strânsă, potrivit sondajelor.