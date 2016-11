Theresa May le dă asigurări Angelei Merkel şi lui Juncker că menţine nemodificat calendarul pentru Brexit

Prim-ministrul britanic Theresa May a dat asigurări vineri, în discuţii telefonice cu lideri ai Uniunii Europene, că guvernul său menţine „nemodificat" calendarul declanşării Brexit-ului, după decizia de joi prin care Înalta Curte de la Londra a decis că executivul trebuie să obţină acordul parlamentului înainte de invocarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, transmit AFP şi Reuters.



'Calendarul guvernului pentru notificarea Articolului 50 rămâne neschimbat', respectiv sfârşitul lunii martie 2017, le-a confirmat şefa guvernului britanic cancelarului german Angela Merkel şi preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit comunicatului emis de Downing Street.



Acesta mai precizează că May 'va discuta mai târziu în cursul zilei' şi cu preşedintele francez François Hollande şi cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.



Potrivit aceluiaşi comunicat, Theresa May a subliniat că, deşi guvernul său este 'dezamăgit' de decizia celor trei judecători ai Înaltei Curţi, 'există argumente juridice solide' pentru un recurs la Curtea Supremă — ce urmează să fie examinat la începutul lunii decembrie—, declarându-se încrezătoare într-un verdict favorabil guvernului.



Conform unui purtător de cuvânt al premierului britanic, citat de Reuters, aceasta a subliniat, în discuţiile cu cancelarul german şi preşedintele CE, că guvernul britanic, nu parlamentul, este cel care ar trebuie să fie responsabil de activarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona



Purtătorul de cuvânt a refuzat să precizeze dacă guvernul elaborează în prezent planuri de rezervă pentru un eventual eşec la Curtea Supremă, care ar permite parlamentului să amâne declanşarea 'divorţului' Marii Britanii de UE.



'Ceea ce este important acum este că am avut un referendum, a existat un rezultat covârşitor în favoarea părăsirii Uniunii Europene şi aceasta este ceea ce trebuie să facă guvernul', a declarat el.



Potrivit unor deputaţi citaţi de Reuters, este improbabil ca guvernul să se opună votului de la referendum şi să blocheze Brexit-ul, însă, dacă guvernul va fi obligat să elaboreze un proiect legislativ care să fie supus spre examinare ambelor camere parlamentare, termenul avansat de May, sfârşit de martie, pare prea strâns.



Aceasta ar putea-o forţa pe Theresa May să convoace alegeri anticipate, susţin deputaţii, o variantă pe care cei din anturajul său au respins-o în mod repetat.