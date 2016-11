Globul de Aur, cumpărat de cel mai bogat chinez

Cel mai bogat om din China, Wang Jianlin, preşedintele companiei Dalian Wanda, a cumpărat Dick Clark Productions, care organizează decernarea premiilor Globul de Aur, dar şi Billboard Music Awards şi Miss America, pentru un miliard de dolari.



Dalian Wanda controlează deja reţeaua de cinematografe AMC, cea de-a doua ca dimensiune în Statele Unite ale Americii, precum şi Legendary Entertainment, coproducător al unor filme de succes, precum „Godzilla” şi „Cavalerul negru: Legenda renaşte/ The Dark Knight Rises”, şi deţine un parteneriat cu Sony Pictures.



Wang Jianlin, care are o avere de 32,1 de miliarde de dolari americani, ar urma să cumpere o parte dintr-un mare studio de film hollywoodian.



În acest an, Wang Jianlin plănuia să cumpere 49% din Paramount Pictures de la Viacom, însă acordul nu a fost încheiat.



Reprezentanţi ai Dalian Wanda au transmis că achiziţionarea companiei Dick Clark Productions reprezintă „primul pas” în producţia de televiziune.



Însă, cu mult înainte de această achiziţie, mai mulţi politicieni americani şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu influenţa Chinei în Hollywood şi media din Statele Unite ale Americii - dacă este sau nu vorba despre cenzură în mass media sau propaganda în favoarea Chinei.



În luna septembrie, 16 membri ai Congresului SUA au cerut mai multă analiză a investiţiilor străine, menţionând şi compania Dalia Wanda.



Wang Jianlin a spus că este motivat mai degrabă de „o perspectivă de business” decât de o viziune politică. Se preconizează ca încasările din box office-ul chinez să le egaleze pe cele din SUA şi Canada până în anul 2018 şi să crească cu aproximativ 15% în fiecare an pentru următorul deceniu.



El a mai spus că va folosi aceste afeceri pentru a creşte influenţa culturală în privinţa felului în care este descrisă China.



Legendary Entertainment, în parteneriat cu Universal, va lansa filmul „Marele zid/ Great Wall”, în care vor juca vedetele hollywoodiene Matt Damon şi Willem Dafoe, alături de actorul chinez Andy Lau şi Wang Junkai, liderul trupei de băieţi TFBoys.



Proiectul va fi primul film hollywoodian important, adresat unui public mondial, a cărui acţiune va avea loc, va fi filmat şi produs în China. Premiera va avea loc pe 16 decembrie în China.



Cea de-a 74-a gală de decernare a Globurilor de Aur va avea loc pe 8 ianuarie 2017 la Los Angeles. Nominalizările vor fi anunţate pe 12 decembrie.