Comisia Europeană: Calendarul ieşirii din UE este în mâinile autorităţilor britanice

Calendarul ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană „este în mâinile autorităţilor britanice”, a subliniat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, după o decizie a justiţiei britanice care riscă să ducă la o amânare a Brexitului.



„De acum încolo este o chestiune britanică, calendarul este în mâinile autorităţilor britanice”, a declarat Mina Andreeva, întrebată de ziarişti pe tema convorbirii telefonice care a avut loc vineri dimineaţă pe acest subiect între şeful executivului european, Jean-Claude Juncker, şi prim-ministrul britanic Theresa May.



Totodată, un purtător de cuvânt al premierului britanic a declarat că May a discutat telefonic cu preşedintele Comisiei Europene şi cu cancelarul german Angela Merkel cărora le-a transmis că nu se schimbă calendarul activării Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, care declanşează procedurile de ieşire din UE, transmite Reuters. Respectivul purtător de cuvânt a mai spus că este de aşteptat ca Theresa May să discute în cursul zilei de vineri şi cu preşedintele francez Francois Hollande şi cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.