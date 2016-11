UE va avea un fond european pentru apărare destinat cercetării şi achiziţiei de armament în comun

Comisia Europeană (CE) a prezentat miercuri un „plan de acţiune" menit să stimuleze cercetarea în domeniul apărării şi folosirea în comun a echipamentelor militare ale statelor Uniunii Europene.



Principala măsură a planului o constituie crearea „unui fond european pentru apărare”, care va avea două componente. Prima are în vedere finanţarea unor programe de cercetare şi dezvoltare a tehnologiilor militare, iar cea de-a doua va lua forma unui instrument financiar, care va permite statelor membre să achiziţioneze în comun echipamente militare, cum ar fi drone sau elicoptere.



„Lipsa cooperării între statele membre în domeniul securităţii şi apărării are un cost anual cuprins între 25 şi 100 de miliarde de euro”, precizează executivul comunitar în comunicatul ce prezintă această iniţiativă.



Pentru cercetarea în sectorul militar, CE intenţionează să mobilizeze circa 90 de milioane de euro pe an până în 2020, dorinţa executivului comunitar fiind ca, ulterior, să se ajungă la 500 de milioane de euro pe an.



Cât despre fondul consacrat achiziţiilor comune de tehnică militară, executivul comunitar îl estimează la aproximativ cinci miliarde de euro pe an.



Acest plan, care va fi supus aprobării Consiliului European din 15-16 decembrie, vine în completarea foii de parcurs adoptate de statele UE pe 14 noiembrie şi care prevede măsuri menite să faciliteze desfăşurarea de trupe şi îmbunătăţirea activităţii structurilor de comandă a misiunilor UE prin crearea unei „structuri permanente”.



Planul de acţiune prezentat de CE este văzut şi ca o reacţie la poziţia preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, care a cerut partenerilor europeni din NATO să-şi sporească bugetele militare şi să nu se mai bazeze doar pe protecţia oferită de trupele americane.



Franţa şi Germania spun că a folosi resursele în comun ar putea să fie singura cale de a apune la punct o forţă militară adecvată. Oficialii UE au indicat fuzionarea companiilor care produc sisteme antirachetă din Franţa, Italia şi Marea Britanie în 2001 pentru a crea MBDA, singurul grup european capabil să proiecteze şi să producă sisteme la nivel internaţional.



Risipa reprezintă o altă problemă, mai ales că guvernele europene preferă companiile naţionale care fabrică armament. Conform datelor UE, blocul are 19 tipuri de blindate pentru infanterie, în comparaţie cu SUA care deţin doar un singur tip.