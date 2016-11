OPEC începe discuţiile pentru reducerea producţiei pe fondul unor viziuni diferite

30.11.2016 10:50

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a început miercuri dezbaterile pentru un acord destinat reducerii producţiei, în ideea de a susţine preţurile reduse la petrol, însă Iranul şi Irakul se opun presiunilor venite din partea Arabiei Saudite pentru o diminuare a producţiei.



Miniştrii Petrolului din statele OPEC au început o reuniune informală la hotelul Vienna Park Hyatt, în avanpremiera reuniunii lor oficiale la sediul OPEC.



„Vom ajunge la un acord astăzi” a declarat un delegat irakian la intrarea în hotelul unde are loc reuniunea informală. „Sunt optimist”, a declarat la rândul său ministrul iranian al Petrolului, Bijan Zanganeh, adăugând că nu a fost formulată nicio solicitare pentru ca Iranul să îşi reducă producţia.



În urmă cu două luni, la Alger, miniştrii OPEC au căzut de acord, în principiu, asupra unei reduceri a producţiei cartelului până la 32,5 — 33 milioane barili pe zi, de la 33,64 milioane barili pe zi în prezent, pentru a sprijini preţul în scădere al petrolului. OPEC a precizat atunci că Iranul, Libia şi Nigeria nu vor fi obligate sa îşi reducă producţia deoarece industria lor petrolieră a fost afectată de tensiuni interne şi sancţiuni internaţionale. Acest acord preliminar este considerat o victorie pentru Iran având în vedere că autorităţile de la Teheran vor să îşi majoreze producţia pentru a recupera cota de piaţă pierdută în urma sancţiunilor occidentale, cotă ocupată de rivalul Arabia Saudită.



Cu toate acestea, potrivit unor surse citate de Reuters, în ultimele săptămâni Arabia Saudită şi-a modificat poziţia şi se oferă să îşi reducă producţia cu doar 500.000 de barili pe zi, ceea ce înseamnă că Iranul va trebui să îşi limiteze producţia la 3,8 milioane barili pe zi. În replică, sursele susţin că marţi Iranul a trimis o scrisoare membrilor OPEC în are cere ca Arabia Saudită să îşi reducă producţia cu un milion de barili pe zi, mai mult decât sunt dispuse autorităţile de la Riad.



De asemenea, Irakul face şi el presiuni pentru a-şi majora producţia susţinând că are nevoie de fonduri pentru a lupta cu militanţii din Statul Islamic. Împreună Iranul şi Irakul produc puţin peste opt milioane de barili pe zi, fiind devansaţi de cel mai influent membru al OPEC, Arabia Saudită care produce 10,5 milioane barili pe zi.



Analiştii de la Goldman Sachs au estimat că dacă OPEC va reuşi să ajungă la un acord privind reducerea producţiei sale până la 32,5 milioane de barili pe zi, de la 33,82 milioane barili pe zi în octombrie, preţul la ţiţei ar putea ajunge la 50 de dolari per baril. În schimb, unii analişti, inclusiv cei de la Morgan Stanley şi Macquarie, au avertizat că preţul la petrol va înregistra o corecţie severă dacă OPEC nu va reuşi să ajungă la un acord de limitare a producţiei, fiind posibil să coboare până la 35 de dolari per baril.