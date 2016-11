Marea Britanie încă se mai poate răzgândi cu privire la Brexit

Marea Britanie se mai poate răzgândi în privinţa Brexitului chiar şi după declanşarea negocierilor oficiale de 'divorţ' cu Uniunea Europeană, a declarat joi pentru BBC TV fostul ambasador britanic la UE, John Kerr, cel care a conceput Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, transmite Reuters.



Premierul britanic Theresa May a declarat că va invoca Articolul 50 la sfârşitul lui martie 2017, ceea ce presupune începerea unei perioade de doi ani de negocieri pe tema părăsirii de către Marea Britanie a Uniunii Europene.



„Puteţi să vă răzgândiţi în timp ce acest proces este în curs de desfăşurare”, a spus Kerr. „În timpul acelei perioade, dacă o ţară s-ar hotărî că nu mai doreşte până la urmă să iasă (din UE), toată lumea ar fi foarte supărată că şi-a pierdut vremea. Ar putea încerca să obţină un preţ politic, dar din punct de vedere legal nu pot insista să plecaţi”, a explicat Kerr.



Înalta Curte de la Londra va decide joi dacă May trebuie să obţină în prealabil acordul parlamentului înainte de invocarea Articolului 50, pe care guvernul britanic îl consideră ireversibil, odată declanşat.



Procurorul general Jeremy Wright a declarat luna trecută la Înalta Curte că notificarea privind invocarea Articolului 50 — cel mai probabil prin intermediul unei scrisori adresate de Theresa May — ar fi irevocabilă. Însă Kerr este de părere că Articolul 50 'nu este irevocabil'. Dacă Articolul 50 ar putea fi revocat, negocierile Marii Britanii pe tema Brexitului ar putea urma o cale semnificativ diferită.



Kerr ar dori ca fie parlamentul, fie populaţia — în urma unor alegeri sau prin intermediul unui al doilea referendum — să revină asupra deciziei Marii Britanii de a părăsi UE în termen de un an sau de 18 luni. El a adăugat că, dacă Scoţia ar vota pentru independenţă, este foarte probabil ca scoţienii să obţină statutul de membri ai UE destul de rapid. 'Cred că, odată obţinută independenţa, scoţienii ar putea depune cerere de aderare şi probabil ar intra destul de rapid' în UE, a mai spus Kerr.