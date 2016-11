Accident de tren în Pakistan, soldat cu cel puţin 11 morţi

Cel puţin 11 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte câteva zeci au fost rănite când două trenuri de pasageri au intrat în coliziune joi dimineaţa într-o gară din Karachi, important port în sudul Pakistanului, potrivit unui prim bilanţ comunicat de către surse spitaliceşti.



Echipe de intervenţie dotate cu aparatură de tăiere a metalului încearcă să descarcereze victimele aflate încă printre vagoanele deraiate, sub privirile a zeci de trecători, conform imaginilor difuzate de televiziune.



Accidentul s-a produs când Zakria Express, care venea de la Multan, important oraş în Pendjab (centrul ţării), a percutat Farid Express, care venise de la Lahore şi staţiona în gara Jumma Goth, în partea de est a Karachi.



„Nu cunoaştem încă numărul exact al victimelor, dar în cele două trenuri erau aproximativ 1.000 de pasageri” în momentul accidentului, a indicat Nasir Nazer, coordonator de district la municipalitatea din Karachi, adăugând că au fost trimise maşini şi utilaje pentru a scoate oamenii prinşi sub vagoanele deraiate.



„Putem confirma moartea a 11 persoane, pentru moment, alte 50 fiind rănite”, a indicat o purtătoare de cuvânt a spitalului Jinnah din Karachi, Seemi Jamali.



Accidentele feroviare sunt frecvente în Pakistan, ţară care a moştenit din trecutul său colonial sub dominaţie britanică o vastă reţea de cale ferată, prost întreţinută şi învechită în prezent.



În septembrie, patru persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 100 au fost rănite în coliziunea dintre două trenuri în oraşul Multan.