Europol: Poliţia a închis 4.500 de site-uri care vindeau produse contrafăcute

O operaţiune comună a Europol, Interpol şi autorităţilor specializate din SUA a dus la închiderea a 4.500 de site-uri care comercializau în întreaga lume produse contrafăcute, a anunţat organizaţia de poliţie europeană (Europol).



Operaţiunea a vizat site-uri din 27 de ţări, printre care şi Republica Moldova.



Anchetatorii şi-au concentrat eforturile pe site-urile care vindeau bunuri de lux, articole de sport, electronice, medicamente şi produse cosmetice.



„Operaţiunea din acest an, IOS VII, a înregistrat un număr semnificativ de site-uri comparativ cu anul trecut. Acest rezultat excelent arată cât de eficientă este cooperarea între autorităţile de aplicare a legii şi partenerii din sectorul privat, în interesul final al consumatorilor”, se arată într-un comunicat al Europol.



Combaterea comerţului online cu bunuri contrafăcute reprezintă o provocare dificilă pentru autorităţile de resort. Pentru consolidarea combaterii contrafacerii şi pirateriei online, Europol şi Biroul pentru proprietate intelectuală al UE (EUIPO) au lansat în iulie acest an Coaliţia pentru combaterea coordonată a infracţiunilor privind proprietatea intelectuală.



Pentru a spori gradul de conştientizare a ameninţării reprezentate de comercializarea online de bunuri contrafăcute, Europol a lansat luni campania „Don't F***(ake) Up”, ce are ca scop informarea populaţiei în legătură cu riscurile achiziţionării online a unor produse falsificate. De asemenea, campania îşi propune să ofere informaţii utile referitoare la identificarea site-urilor de acest tip şi la alte mijloace folosite de falsificatori, precum conturi false pe reţelele de socializare online şi reclame false.



Ţările în care erau înregistrate site-urile vizate de operaţiunea comună Europol-Interpol-SUA sunt Albania, Austria, Belgia, Bosnia, Canada, Columbia, Croaţia, Danemarca, Franţa, Grecia, Hong Kong, Islanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Marea Britanie, Olanda, Peru, Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, Spania, SUA, Suedia şi Ungaria.