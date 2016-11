Scandal în Japonia din cauza unui patinoar amenajat peste 5.000 de peşti congelaţi

Un parc de atracţii japonez, care propunea alunecarea pe o pistă îngheţată admirând sub picioare siluetele a 5.000 de peşti congelaţi, a închis patinoarul din cauza valului de critici.



Firma care gestionează parcul Space World, situat în Kitakyushu (sud-vest), a inaugurat acest patinoar neobişnuit la 12 noiembrie, însă acest concept a fost imediat considerat macabru şi imoral.



„Mai multe voci s-au ridicat pentru a denunţa utilizarea acestor creaturi drept un joc, sau ca risipă de hrană”, a declarat un purtător de cuvânt al firmei, Koji Shibata.



„Am vrut ca cei care vin să patineze să experimenteze senzaţia de a aluneca pe o mare îngheţată, dar după ce am primit atâtea critici, am decis să-i punem capăt”, a declarat responsabilul parcului Toshimi Takeda. Anterior, el îşi exprimase la televiziune regretele sale profunde, faţă de amploarea luată de acest caz.



„Gheaţa urmează să fie topită, o operaţiune care ar putea dura o săptămână, şi va fi organizată o ceremonie de omagiu adus peştilor, în prezenţa unui preot şintoist. Am planificat acest lucru, înainte de scandal”, a asigurat responsabilul parcului.