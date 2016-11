OPEC face o ultimă încercare pentru un acord de limitare a producţiei

Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) încearcă luni să salveze un acord de limitare a producţiei, pe fondul unor tensiuni crescute între OPEC şi Rusia, în timp ce Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol, susţine că piaţa se va echilibra şi fără un acord.



Experţii OPEC au început să se întâlnească la Viena, începând cu ora 09:00 GMT, unde urmează să pună la punct o serie de recomandări pentru miniştrii lor cu privire la modul în care OPEC ar trebui să îşi reducă producţia la reuniunea de miercuri. Ar fi pentru prima dată în ultimii opt ani când OPEC ar ajunge la un acord pentru diminuarea producţiei sale de ţiţei.



În urmă cu două luni, la Alger, miniştrii OPEC au căzut de acord, în principiu, asupra unei reduceri a producţiei cartelului până la 32,5 — 33 milioane barili pe zi, de la 33,64 milioane barili pe zi în prezent, şi de asemenea să ajungă la un acord şi cu alţi mari producători de petrol din afara OPEC, începând cu Rusia, care s-a declarat favorabilă unei reduceri a ofertei pentru a sprijini preţul în scădere al petrolului.



Însă de mai multe săptămâni, acest acord de principiu este pus sub semnul întrebării de negocierile între cele 14 state membre ale OPEC vizând cotele de producţie care vor fi atribuite fiecărui membru, de rivalităţile puternice dintre Iran şi Arabia Saudită precum şi de situaţia precară cu care se confruntă anumiţi producători (Irak şi Libia).



De asemenea, vineri OPEC a anulat o reuniune la nivel de experţi cu reprezentanţii producătorilor din afara OPEC, după ce Arabia Saudită a anunţat că organizaţia trebuie să îşi rezolve mai întâi diferenţele interne. De asemenea, zilele trecute ministrul saudit al Energiei, Khalid al-Falih, a declarat că piaţa petrolieră se va echilibra şi fără un acord de limitare a producţiei. Aceste declaraţii contrastează cu poziţia anterioară a oficialilor de la Riad care s-au declarat nerăbdători pentru un acord cu producătorii de petrol din afara OPEC.



Între timp, miniştrii Petrolului din Algeria şi Venezuela sunt aşteptaţi luni la Moscova într-o ultimă încercare de a convinge Rusia să îşi reducă la rândul său producţia de petrol în loc să îngheţe doar producţia sa, care în ultimii ani a atins noi valori record.



După ce a căzut la începutul anului până la 26-27 dolari per baril, preţul petrolului şi-a revenit între timp şi oscilează de la mijlocul lunii august între 42 şi 53 de dolari per baril. Unii analişti, inclusiv cei de la Morgan Stanley şi Macquarie, au avertizat că preţul petrolului va înregistra o corecţie severă dacă OPEC nu va reuşi să ajungă la un acord de limitare a producţiei, fiind posibil să coboare până la 35 de dolari per baril.