Teoria conspiraţiei: Un fost ofiţer CIA susţine că Fidel Castro ar fi ştiut că se pregăteşte uciderea lui Kennedy

Una dintre controversele privind istoria relaţiilor dintre SUA şi Cuba va rămâne probabil fără răspuns, după moartea lui Fidel Castro, liderul comunist de la Havana. Cea mai tensionată perioadă din istoria relaţiilor SUA - Cuba a fost cea dintre anii 1960 - 1960 şi a coincis cu forma maximă a războiului rece. Marele adversar din acel moment al lui Castro a fost liderul de la Casa Albă, JF Kennedy. În 1963, Kennedy a fost asasinat.



Surse neoficiale au afirmat, mult mai târziu, că Fidel Castro a ştiut că se pregăteşte uciderea lui Kennedy. Teoria conspiraţiei merge până la a sugera că Fidel Castro a fost unul dintre iniţiatorii complotului, scrie The Guardian.



Unul dintre partizanii acestei teorii este Brian Latell, fost analist al CIA în anii '60 al secolului trecut, devenit ulterior şef al compartimentului CIA pentru America Latină. În anul 2012, Brian Latell, retras din CIA şi devenit lector la Universitatea din Miami, a oferit un interviu în care a prezentat dezvăluri - bombă despre Castro şi despre asasinarea lui Kennedy.



"Cu siguranţă Castro a ştiut", a subliniat fostul ofiţer CIA.



Potrivit acestuia, în dimineaţa zilei de 22 noiembrie 1963, cu câteva ore înainte de uciderea lui Kennedy la Dallas (Texas), Fidel Castro a dat un ordin straniu. Fidel Castro ar fi ordonat unui şef al serviciilor de informaţii de la Havana să oprească monitorizarea "comunicaţiilor radio non-specifice" ale CIA şi să se concentreze pe urmărirea "unui mic detaliu, orice mic detaliu din Texas".



După patru ore de la acest ordin al lui Castro a fost anunţată public uciderea lui Kennedy.



Despre asasinul oficial, Lee Oswald, se ştie că anterior ar fi cerut o viză de intrare în Cuba, dar Ambasada Cubei din Mexic i-ar fi respins această cerere - iar Fidel Castro ar fi cunoscut şi această situaţie.



"Eu nu spun că Fidel Castro a ordonat asasinatul, nu spun că Oswald era sub controlul lui, pentru că nu ştiu asta. Ar fi putut fi, dar nu am dovezi. Dar a ştiut Castro că va muri Kennedy? Da. Castro se temea de Kennedy iar în mintea lui se considera, probabil, în legitimă apărare", a argumentat fostul analist CIA.



În schimb, ceea ce nu a menţionat Brian Latell, în anul 2012, este că fosta lui instituţie, CIA, ar fi avut o posibilă implicare în asasinarea preşedintelui Kennedy.