Închisoare pe viaţă pentru un britanic care a ucis patru tineri gay

Sursa: jurnal.md/Digi24 Foto: itv.com 26.11.2016 09:23

Criminalul în serie britanic Stephen Port a fost condamnat la închisoare pe viaţă după ce a ucis patru tineri gay cu care s-a întâlnit după ce i-a contactat online, relatează The Associated Press, citată de News.ro.



Unele dintre rudele victimelor au aclamat şi aplaudat în momentul în care Curtea Centrală a Coroanei de la Old Bailey a anunţat sentinţa.



Port a fost găsit vinovat că şi-a otrăvit victimele cu băutură, le-a violat în timp ce erau inconştiente şi le-a aruncat rămăşiţele într-un cimitir din apropierea locuinţei.



Acest maestru bucătar în vârstă de 41 de ani a fost găsit vinovat, de asemenea, de comiterea unor infracţiuni de natură sexuală asupra altor şapte bărbaţi, care au prezentat informaţii despre agresiuni.



Un organism independent care supraveghează activitatea poliţiei britanice anchetează cu privire la motivul pentru care detectivii nu au făcut iniţial legătura între cei patru bărbaţi, ale căror trupuri au fost găsite în apropiere de locuinţa lui Port, în estul Londrei, în decurs de 15 luni.



Potrivit CNN, un activist pentru drepturile LGBT, Peter Tatchell, se întreabă dacă homofobia şi discriminarea pe bază de clasă socială nu au jucat un rol în anchetă.