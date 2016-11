Ianukovici spune că singura sa greşeală în protestele din 2013 a fost că nu a chemat armata

26.11.2016

Fostul preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici, destituit în februarie 2014 după revoltele prooccidentale Maidan, a dat asigurări că singura sa greşeală a fost că „nu a chemat armata şi introdus legea marţială” pentru a pune capăt protestelor, relatează AFP.



„Principala mea greşeală: nu am putut, nu am găsit forţa de a semna decretul pentru chemarea armatei şi introducerea legii marţiale”, a declarat el într-o conferinţă de presă la Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei.



„Aceasta ar fi fost singura cale de a opri radicalii, dar nu am putut să mă resemnez cu baia de sânge”, a adăugat Ianukovici. Audierea fostului preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici a fost suspendată la scurt timp după ce a început, pentru că un grup de manifestanţi i-a împiedicat pe poliţiştii acuzaţi de uciderea de manifestanţi, la ordinul fostului lider la Kiev, să ajungă la tribunal.



„Sunt indignat de ceea ce s-a întâmplat. Există o singură întrebare – ‘Cine are de câştigat din aceasta?’. Astăzi am aflat că radicalii din Sectorul Dreapta urmează din nou principiile Maidan şi acţionează în afara legii ucrainene. Şi fac acest lucru cu aprobarea autorităţilor”, a spus Ianukovici, audiat online, de la Rostov-pe-Don, unde se află în exil.



Fostul preşedinte Viktor Ianukovici a fost interogat vineri ca martor de un tribunal ucrainean care judecă cinci ofiţeri de poliţie acuzaţi de uciderea manifestanţilor în cursul protestelor de la Kiev în urma cărora fostul şef al statului a fugit din ţară, în 2013. Ianukovici trăieşte în Rusia după ce a fugit de la Kiev, în ultimele zile ale revoltelor, în urma cărora a fost adus la putere un Guvern proeuropean şi care au dat startul evenimentelor ce au dus la anexarea Crimeei şi la conflictul separatist din estul ţării.



Peste 100 de manifestanţi au fost ucişi în trei luni de proteste de stradă în piaţa Maidan, din Kiev. Patruzeci şi opt dintre ei ar fi fost omorâşi de lunetişti, care ar fi primit ordine directe de la Ianukovici, spun autorităţile ucrainene actuale. La trei ani după manifestaţii, nimeni nu a fost tras încă la răspundere pentru crime – ceea ce a dus o scădere a liderilor în sondaje. Potrivit Moscovei, revoltele au fost orchestrate de Occident.



Kremlinul pune, de altfel, sub semnul întrebării legitimitatea conducerii post-Ianukovici de la Kiev. Oamenii au ieşit în stradă în 2013 pentru că Ianukovici a vrut să renunţe la Acordul de Asociere cu UE în schimbul unor legături mai strânse cu Moscova, dar şi din cauza corupţiei sponsorizate de stat.