Finlanda ar putea fi prima ţară care interzice arderea cărbunelui

Finlanda vrea să elimine cărbunele din industria energetică pe parcursul următorilor ani.



Autorităţile din Finlanda vor să implementeze o schimbare majoră în sectorul energetic în următoare perioadă. După cum scrie site-ul New Scientist, ţara respectivă ar putea deveni prima din lume care ar renunţa complet la cărbune. Totul face parte dintr-o nouă strategie de schimbarea politicilor legate de energie şi de climă, care va fi anunţată în zilele următoare.



Din câte se pare, guvernul finlandez are de gând să interzică cărbunele în sectorul energetic până în anul 2030. „Practic, cărbunele ar dispărea de pe piaţa finlandeză”, a declarat Peter Lund, cercetător în cadrul universităţii Aalto.



Cărbunele este din ce în ce mai puţin folosit în Finlanda, iar investiţiile în energia regenerabilă au crescut exponenţial. Mai exact, în anul 2012, autorităţile au cheltuit sume foarte mari de bani în acest sector, iar în anul următor cantitatea de energie eoliană produsă s-a dublat.



Alte 80 de milioane de euro ar fi fost investite în energia regenerabilă în luna februarie a acestui an. În ultima perioadă, numeroase centrale energetice finlandeze care se bazează pe cărbune au fost închise. Prin urmare, în ziua de azi, doar 8% din necesarul de curent electric al ţării este asigurat de cărbune. Desigur, nordicii nu sunt singurii care au adoptat asemenea politici. Şi guvernele din ţări precum Marea Britanie, Austria şi Olanda vor să reducă dependenţa de cărbune. Prim-ministrul Franţei, de exemplu, a declarat că ţara sa va închide toate centralele care funcţionează pe bază de cărbune până în anul 2023.



Canada are planuri oarecum similare, dorind să elimine complet cărbunii până în 2030. Politica acesteia, însă, să diferenţiază de celelalte. Astfel, guvernul canadian le-ar putea permite provinciilor să continue să utilizeze aceşti combustibili fosili, dar doar în cazul în care reduc emisiile de carbon.