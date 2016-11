Germania condamnă dur efectuarea salutului nazist la un eveniment din Statele Unite

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: The Telegraph 23.11.2016 21:12

Guvernul Germaniei a exprimat "repulsie" în legătură cu efectuarea salutului hitlerist la o reuniune organizată la Washington de un grup de extremă-dreapta care l-a onorat astfel pe Donald Trump, situaţia fiind dezaprobată inclusiv de preşedintele-ales al Statelor Unite.



Richard B. Spencer, directorul Institutului american pentru Politici Naţionale, a efectuat sâmbătă salutul hitlerist la un eveniment de tip "dreapta alternativă" desfăşurat în clădirea "Ronald Reagan" din capitala Statelor Unite.



"Îl salutăm pe Trump, poporul american, victoria!", a declarat Spencer, după formula de salut hitlerist, în faţa a aproximativ 200 de persoane adunate la evenimentul grupului de extremă-dreapta, potrivit revistei The Atlantic.



Donald Trump, preşedintele-ales al SUA, s-a distanţat de grupul politic cu o doctrină favorabilă supremaţiei rasei albe. "Nu vreau să energizez acest grup, îl dezaprob", a declarat Donald Trump la o întâlnire cu jurnalişti ai cotidianului The New York Times.



Guvernul Germaniei s-a declarat oripilat de evenimentul din Statele Unite. "În general vorbind, oricând vedem înregistrări în care oamenii efectuează salutul hitlerist, avem repulsie", a reacţionat Steffen Seibert, purtătorul de cuvânt al Guvernului Angela Merkel.



"Aceste lucruri sunt împotriva principiilor şi valorilor politice germane. Avem mare încredere că societatea civilă din Statele Unite, presa şi politicienii vor aborda aceste situaţii negative, teribile", a adăugat Seibert, citat de site-ul agenţiei Associated Press.