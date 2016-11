O mare pierdere pentru UE dacă se va rupe de economia britanică

Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a afirmat, într-un interviu publicat luni de agenţia Bloomberg, că ar fi „o mare pierdere" pentru Uniunea Europeană (UE) dacă decide să nu mai coopereze pe plan economic cu Marea Britanie din cauza Brexitului şi că britanicii nu trebuie „pedepsiţi", scrie AFP.



Declaraţiile lui Andrzej Duda intervin la câteva zile după ce preşedintele Eurogrupului, ministrul olandez de finanţe Jeroen Dijsselbloem, a apreciat ca "nerealist" modul în care Marea Britanie abordează ieşirea din UE, iar ministrul italian al dezvoltării economice, Carlo Calenda, a afirmat că este "un vis nerealizabil" ca britanicii să îşi păstreze accesul la piaţa comună limitând în acelaşi timp imigraţia.



„Ar fi o mare pierdere pentru UE dacă se va separa de economia britanică" şi dacă va pune capăt "cooperării" cu Londra, a insistat preşedintele Poloniei în interviu.



În plus, ar fi periculos ca "un grup de oameni politici (europeni) îndârjiţi" să încerce să îi pedepsească pe britanici sau Regatul Unit pentru că au îndrăznit să părăsească UE", a continuat Andrzej Duda, îndemnând părţile implicate să îşi stăpânească "emoţiile" pentru a evita ca, la final, toţi să fie „perdanţi", "atât UE, cât şi Marea Britanie".



În iunie, britanicii au votat cu ocazia unui referendum pentru ieşirea din Uniunea Europeană, iar premierul Theresa May a declarat că va declanşa până la sfârşitul lui martie 2017 procedura oficială în vederea acestei separări.



Partizanii Brexitului au avertizat în legătură cu afluxul în Marea Britanie a sute de mii de cetăţeni din alte ţări membre ale UE în căutarea unui loc de muncă.



Theresa May a anunţat că doreşte să reducă acest număr, păstrând în acelaşi timp un acces "maxim" la piaţa unică pentru firmele britanice, lucru exclus de liderii europeni favorabili menţinerii liberei circulaţii a persoanelor.



Aproximativ 800.000 de polonezi au plecat să trăiască în Marea Britanie unde reprezintă deja una dintre cele mai importante minorităţi naţionale.