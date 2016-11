Theresa May doreşte un acord rapid cu UE pentru clarificarea statutului imigranţilor comunitari

Premierul britanic, Theresa May, a declarat luni că intenţionează să încheie „un acord rapid” cu Uniunea Europeană pentru reglementarea statutului imigranţilor comunitari aflaţi în Marea Britanie şi al britanicilor din ţările blocului comunitar, transmite agenţia EFE.



Şefa executivului britanic a menţionat această prioritate în discursul susţinut la Confederaţia Industriei Britanice (CBI), ce reprezintă aproximativ 190.000 de oameni de afaceri.



„Doresc un acord rapid pentru cetăţenii europeni aflaţi în Marea Britanie şi pentru britanicii din străinătate”, a spus Theresa May, care a răspuns astfel preocupărilor oamenilor de afaceri ce se tem că ieşirea din UE va îngreuna găsirea forţei de muncă.



Şefa executivului i-a asigurat că va negocia cu UE un acord care să fie benefic atât pentru Marea Britanie cât şi pentru blocul comunitar şi a insistat că Brexitul oferă Marii Britanii oportunitatea de a deveni 'liderul mondial al comerţului liber'.



Totuşi, ea a semnalat că votul favorabil ieşirii din UE la referendumul din 23 iunie a fost şi un avertisment ce arată că 'globalizarea şi capitalismul nu funcţionează pentru toată lumea', motiv pentru care a cerut mediului de afaceri 'să se adapteze şi să se reformeze' pentru a asigura o repartizare echitabilă a prosperităţii.



„Avem nevoie de o nouă abordare, care să permită tuturor să beneficieze de pe urma creşterii economice”, a indicat Theresa May.



Ulterior acestei intervenţii, un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra, citat de agenţia Reuters, a declarat că Marea Britanie examinează o serie de opţiuni înaintea iniţierii negocierilor cu Uniunea Europeană privind condiţiile ieşirii din blocul comunitar, el răspunzând astfel unei întrebări legate de posibilitatea încheierii unui acord tranzitoriu cu UE.



La întâlnirea de luni, reprezentanţii mediului de afaceri britanic i-au mai transmis premierului Theresa May preocuparea lor faţă de incertitudinea ce ar putea marca cei doi ani cât ar urma să dureze din punct de vedere formal negocierile privind condiţiile separării de UE.