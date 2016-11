A murit fostul preşedinte grec Konstantinos Stephanopoulos, în vârstă de 90 de ani

Sursa: agerpres.ro Foto: facebook.com 21.11.2016 09:22

Konstantinos Stephanopoulos, preşedinte ale Greciei între 1995 şi 2005, a murit în noaptea de duminică spre luni la vârsta de 90 de ani în urma unei infecţii respiratorii, într-un spital din Atena, potrivit unor surse spitaliceşti, transmite AFP.



Născut la Patras în Peloponez (sud-vest) la 15 august 1926, Costis (Constantin) Stephanopoulos era avocat de profesie.



Ales deputat pentru prima dată în 1958 sub culorile partidului de dreapta ERE, este reales după căderea dictaturii coloneilor în 1974 cu Noua Democraţie (ND).



A ocupat diverse posturi de ministru în guvernul de dreapta aflat la putere între 1974 şi 1981, după care a încercat să câştige preşedinţia ND în 1981 şi 1985. A părăsit apoi partidul pentru a-şi crea propria formaţiune, Reînnoirea Democratică (DIANA), al cărei lider va fi timp de un deceniu, până la dispariţia partidului în 1994.



Un an mai târziu, în special datorită sprijinului deputaţilor partidului socialist PASOK aflat la putere atunci, este ales preşedinte al ţării de către parlament, urmându-i lui Constantin Caramanlis, fost lider al ND. Stephanopoulos este reales în 2000, după care se retrage din viaţa politică la finalul celui de-al doilea mandat, în 2005.



În cele două mandate de preşedinte, el a reuşit să ţină politica partidelor departe de cea mai înaltă funcţie din Grecia, comentează DPA.