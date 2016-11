VIDEO

Cu luxul la vedere: Politicieni şi funcţionari ucraineni şi-au scos la vedere bunurile de valoare pe care le deţin

Sursa: jurnal.md Foto: TSH.ua 02.11.2016 14:24

Politicienii şi funcţionarii ucraineni trec printr-o perioadă nu tocmai plăcută. Reforma anticorupţie i-a impus să-şi scoată la vedere toate bunurile de valoare pe care le deţin. Mai mult, au fost obligaţi s-o facă printr-o declaraţie electronică care să fie la îndemâna oricărui cetăţean. Astfel, ucrainenii de rând au văzut ce gusturi fine au conducătorii lor şi cât de mult iubesc luxul. Lista bunurilor deţinute este uimitoare: ouă Fabergé, vinuri din anul 1945, moaşte, un bilet pentru o călătorie în spaţiu şi chiar o biserică.



Şeful Fiscului ucrainean, Roman Nasirov, a declarat că are peste două milioane de dolari cash, mai multe haine de blană, ceasuri de lux şi o colecţie de vinuri. Un mare iubitor de vinuri scumpe şi extrem de rare s-a dovedit a fi şi actualul ministru de interne, Arsen Avakov. Acesta deţine în colecţia sa sticle de vin care ajung la preţul de 12.000 de dolari.



Tot el deţine o sticlă unicat din anul 1945. Potrivit listei declaraţiilor de avere, un parlamentar deţine moaştele unui sfânt creştin-ortodox, pe care a anunţat că le va dona, însă, unei biserici. Un primar are un bilet pentru un zbor în spaţiu, iar un alt parlamentar are o biserică. Mobila italiană scumpă în stilurile Rococo şi Barocco nu mai uimeşte pe nimeni pentru că se întâlneşte în zeci de declaraţii.



Totuşi, bunurile de lux deţinute, printre care se numără haine din piele de crocodil, ceasuri scumpe şi milioanele de dolari cash, au înfuriat populaţia. După valul de critici apărute pe reţelele de socializare la adresa oficialilor, autorităţile au decis să îi ancheteze pe cei care au mai mult de 100.000 de dolari bani lichizi.



De asemenea, cei găsiţi vinovaţi de corupţie vor fi condamnaţi până la 15 ani de închisoare.



Declaraţiile de avere electronice fac parte dintr-o reformă anticorupţie cerută de UE şi FMI pentru a continua finanţarea ţării.