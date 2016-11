Opt capete de acuzare pentru suspectul atentatelor din New York şi New Jersey

Procurorii federali din New York l-au pus oficial, miercuri, sub acuzare pe Ahmad Khan Rahimi, cele opt învinuiri aduse în rechizitoriu fiind legate de plasarea mai multor bombe în luna septembrie, una dintre acestea provocând 30 de răniţi în cartierul Chelsea, transmite EFE.



Rahimi, cetăţean american născut în Afganistan, ar fi plasat mai multe bombe în New York şi în localităţi din statul vecin, New Jersey, şi a fost arestat pe 19 septembrie într-un schimb de focuri cu agenţii de poliţie.



Procurorul federal al districtului sud din New York, Preet Bharara, a informat într-un comunicat că Rahimi se va afla în faţa unui mare juriu în instanţă pentru presupusele sale "acte violente de terorism", într-un proces prezidat de judecătorul Richard M. Berman.



Rahimi este acuzat de plasarea a două bombe în cartierul new-yorkez Chelsea, pe 17 septembrie, una dintre acestea cauzând 30 de răniţi, iar cealaltă a fost localizată fără ca să explodeze.



În aceeaşi zi, suspectul ar fi plasat o altă bombă artizanală în Seaside Park, în statul New Jersey, care nu a provocat răniţi şi nici pagube materiale.



De asemenea, este acuzat de a fi abandonat cinci mecanisme într-o staţie de tren în localitatea Elizabeth, pe 18 septembrie, dar doar unul dintre acestea a explodat ziua următoare când s-a încercat a fi dezamorsat de un robot al poliţiei.



Aceste acte s-au desfăşurat în timp ce New York-ul primea mai mult de o sută de lideri politici pentru un summit al ONU asupra refugiaţilor, care a avut loc pe 19 septembrie, şi dezbateri la înalt nivel ale Adunării Generale, care au început ziua următoare.



Deşi din 20 septembrie s-a prezentat o plângere penală contra celui arestat, rechizitoriul remis instanţei federale a fost făcut public miercuri.



Procesul a fost amânat din cauza rănilor suferite de de suspect în schimbul de focuri cu poliţia când a fost arestat, în localitatea Linden, în New Jersey, tot atunci fiind răniţi şi doi agenţi de poliţie.



Rahimi se confruntă cu patru capete de acuzare care îi pot aduce o condamnare maximă de închisoare pe viaţă, între care folosirea unei arme de distrugere în masă, precum şi alte acuzaţii cu condamnări care merg de la 20 la 30 de ani de închisoare.



Presupusul autor al atentatelor cu bombă comise la jumătatea lunii septembrie la New York şi în statul New Jersey (est) a pledat, la jumătatea lunii octombrie, nevinovat de pe patul său de spital, prima audiere după arestarea sa în cursul căreia a fost grav rănit, relata la acel moment AFP.



Reprezentat de un avocat numit din oficiu, Ahmad Khan Rahimi, 28 de ani, a pledat oficial nevinovat la capetele de acuzare de tentativă de ucidere a unor poliţişti şi posesie ilegală de arme de foc. Acuzaţii legate toate de atacul armat care a dus la reţinerea sa la 19 septembrie în New Jersey când au fost răniţi şi doi poliţişti.



Pe lângă capetele de acuzare din New Jersey, el mai este pus sub acuzare la nivel federal pentru utilizare de arme de distrugere în masă, atac cu bombă într-un loc public, distrugere a unor bunuri private şi utilizare a unui dispozitiv distructiv pentru a comite o crimă violentă în conexiune cu atentatele.



În timpul scurtei audieri prin videoconferinţă, Ahmad Khan Rahimi a răspuns cu o voce slabă şi numai monosilabic la întrebările judecătorului Regina Caulfield.



El era acoperit cu un cearceaf până la gât, lăsând să i de vadă barba deasă. Avocatul numit din oficiu, Peter Liguori, s-a aflat lângă el, în ţinută de spital şi cu mănuşi antiseptice albastre.



Ahmad Khan Rahimi este singurul suspect pentru atentatul cu bombă care avut loc la 17 septembrie în cartierul Chelsea din Manhattan, soldat cu 31 de răniţi uşor.



El mai este bănuit că a pus, în acelaşi weekend, alte bombe artizanale la New York şi în New Jersey, unde a explodat numai una, fără să facă victime.



După arestarea sa, au fost găsite o serie de notiţe în care tânărul, după ce a efectuat mai multe călătorii în Afganistan şi Pakistan, a scris despre Ben Laden şi un ideolog al organizaţiei Al-Qaida, subliniind motivaţiile sale jihadiste.