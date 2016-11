Londra dă asigurări că are un plan pentru Brexit, respingând speculaţiile publicate de The Times

Guvernul britanic a afirmat marţi după-amiaza că are un plan pentru Brexit, după ce un raport care afirma contrariul a fost publicat în The Times, provocând reacţii în Marea Britanie, informează AFP.



„Avem un plan. O spun fără rezerve", a declarat purtătorul de cuvânt al premierului Theresa May, subliniind că acest plan constă inclusiv în punerea în funcţiune a unui nou departament însărcinat "să poarte şi să coordoneze negocierile". El a respins afirmaţiile din raportul publicat de The Times şi pe care guvernul afirmă că nu l-a comandat niciodată.



„Nu recunoaştem nicio afirmaţie conţinută în acest memo pe care nu l-am solicitat, realizat pentru un birou de consultanţă care încearcă să facă afaceri cu guvernul", a adăugat ea, făcând referire la Deloitte.



La rândul său, Deloitte a reacţionat la sfârşitul zilei de marţi, afirmând că guvernul nu i-a comandat raportul şi că nu a primit nicio informaţie pentru a-l elabora. "Aceasta era o notă destinată în principal unui public intern. Ea nu a fost comandată de biroul premierului, nici de alt departament al guvernului şi oferă o părere despre sarcina care aşteaptă guvernul", explică Deloitte într-un scurt comunicat.



Datat din 7 noiembrie şi intitulat „Brexit Update", documentul descrie un executiv britanic copleşit de greutatea a "peste 500 de proiecte" legate de Brexit, cifră "care excedează capacitatea lui de a le trata rapid", în special din cauza efectivelor insuficiente pentru a gestiona volumul mare de muncă.



Raportul estimează că guvernul de la Londra ar putea avea nevoie să angajeze între 10.000 şi 30.000 de funcţionari pentru a face faţă situaţiei.



El notează, de asemenea, că în pofida numeroaselor discuţii de după referendumul din 23 iunie, membrii guvernului ar putea avea nevoie de încă şase luni pentru a se pune de acord asupra strategiei de ieşire din UE.