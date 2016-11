Şefa Autorităţii Electorale Permanente de la Bucureşti, anchetată de DNA într-un dosar de corupţie

Cu o lună înainte de alegerile generale din România, şefa Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, este vizată într-un dosar de corupţie. Surse apropiate anchetei au declarat că cercetările privesc contracte de IT cu privire la softuri pentru alegeri, relatează Agerpres Procurorii din cadrul DNA Ploieşti au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Ana Maria Pătru pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de trafic de influenţă şi 2 infracţiuni de spălare a banilor.Şefa AEP, care ar putea fi freţinută, a fost ridicată astăzi de procurori dintr-o locuinţă din oraşul Voluntari, din judeţul Ilfov, şi adusă cu mandat la sediul DNA Ploieşti pentru audieri, în dosarul în care are calitatea de suspect pentru infracţiuni de trafic de influenţă şi spălare de bani. La intrarea în sediu, preşedinta AEP a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor legate de acuzaţiile care i se aduc şi de faptul că soţul său a încercat să fugă cu documente considerate relevante de către anchetatori.Potrivit anchetatorilor, şefa AEP ar fi primit un apartament şi un autoturism de lux, ambele în valoare de 210.000 de euro, pentru a oferi contracte publice unei firme IT de la care au fost cumpărate mai multe softuri folosite la desfăşurarea alegerilor din ultimii ani.