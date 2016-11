BCE analizează cererile băncilor care vor să se mute din Marea Britanie în zona euro

Banca Centrală Europeană primeşte din ce în ce mai multe cereri de la băncile care iau în considerare relocarea unor operaţiuni din Marea Britanie în zona euro, a afirmat marţi Sabine Lautenschlaeger, ce reprezintă Mecanismul European de Supervizare Bancară (SSM) în boardul BCE.



„Avem un grup de lucru care analizează toate scenariile, verifică toate datele referitoare la drepturile de paşaport, autorizări, model de aprobare şi ce fel de pregătiri pot fi efectuate împreună cu colegii noştri de la Autoritatea britanică de supervizare bancară (PRA) în Regatul Unit”, a explicat Lautenschlaeger la o conferinţă desfăşurată la Frankfurt.



În prezent, băncile cu sediul în Marea Britanie pot oferi gratuit servicii în UE pe baza unui sistem de tip „paşaport”, considerat drept cea mai importantă caracteristică a pieţei unice europene pentru firmele din sectorul financiar. Însă, acest lucru este pus sub semnul întrebării după ce britanicii au votat în favoarea ieşirii din Uniunea Europeană.



„Bineînţeles că ne pregătim. Avem multe bănci care au solicitat interviuri şi întâlniri astfel încât putem identifica care sunt subiectele sensibile şi unde diferă metodele noastre de cele ale PRA”, a adăugat oficialul BCE.



Recent, Banca Centrală Europeană a cerut principalelor instituţii de creditare din zona euro să prezinte detaliat modul în care se pregătesc de Brexit, inclusiv cum vor gestiona turbulenţele de pe pieţe şi orice modificări pe care vor trebui să le facă la modelele lor de afaceri.



Ministerul german de Finanţe a anunţat că a primit un număr crescut de solicitări de informaţii de la instituţii financiare din Marea Britanie interesate să se mute în Germania, după Brexit.



Frankfurt, centrul financiar al Germaniei şi oraşul unde îşi au cartierul general giganţii Deutsche Bank şi Commerzbank, a intrat în competiţie cu Paris şi alte oraşe europene interesate să atragă o parte din afacerile care în prezent se derulează în City of London, primul centru financiar al Europei.



Frankfurt este într-o poziţie care îi permite să profite de orice mutare a activităţii bancare din Londra după Brexit, având în vedere că găzduieşte deja Banca Centrală Europeană şi a doua mare piaţă de capital din UE. În plus, Frankfurt este interesat să găzduiască şi Autoritatea Bancară Europeană (EBA), organismul care reglementează băncile din UE şi care a anunţat deja că va trebui să se mute de la Londra după decizia Marii Britanii de a ieşi din UE.



O serie de mari bănci au început deja să îşi extindă echipele de la Frankfurt, ceea ce creşte şansele ca oraşul german să fie unul dintre centrele financiare care vor beneficia cel mai mult de pe urma Brexitului. O serie de surse au declarat pentru Reuters că banca americană de investiţii Goldman Sachs analizează posibilitatea mutării unor active şi operaţiuni de la Londra la Frankfurt pentru a-şi asigura accesul pe piaţa din UE şi după ce Marea Britanie părăseşte blocul comunitar.